Avis d'analystes du jour : ASML, UBS et Aperam revalorisées

Dans la sélection du jour, de l'acier, de la tech et des yachts de luxe.

Aalberts : Barclays démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 43 EUR.

Aéroports De Paris : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 135 EUR à 138 EUR.

Aperam : Citi reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 42 à 50 EUR.

Arcelormittal : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 66 EUR à 67 EUR.

ASML Holding : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1600 à 1900 EUR.

Beijer : Barclays démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 155 SEK. SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 180 SEK.

Brenntag : Jefferies passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 42 à 56 EUR.

Capgemini : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 160 à 143 EUR.

Evonik Industries : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 15,10 EUR à 20 EUR.

Ferretti : Mediobanca passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 4,20 EUR à 3,50 EUR.

Lanxess : Jefferies passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 17 à 16 EUR.

Rusta : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 100 SEK.

Sodexo : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 48 EUR à 49 EUR.

Solvay : Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 20 EUR à 18 EUR.

UBS Group : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 32 à 34 CHF.