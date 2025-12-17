  • Abivax : Leerink Partners reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 115 à 138 USD. Piper Sandler & Co reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 112 à 142 USD.
  • Admiral Group : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 3950 GBX à 3300 GBX.
  • Arkema : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 70 EUR à 64 EUR.
  • Ashtead Group : KeyBanc Capital Markets passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours de 6350 GBX.
  • Aéroports De Paris : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 125 à 134 EUR.
  • Clariant : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 8,10 à 7,70 CHF.
  • DBV Technologies : Cantor Fitzgerald reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 42 à 48 USD. Guggenheim maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 35 à 51 USD. Kempen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 6,50 EUR à 11 EUR.
  • Eurofins Scientific : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 71,20 à 72,30 EUR.
  • Generali : UBS passe de restreint à acheter avec un objectif de cours de 40 EUR.
  • Glencore : Berenberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 350 GBX à 480 GBX.
  • Hochschild Mining : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 460 à 480 GBX.
  • HSBC Holdings : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 990 GBX à 1240 GBX.
  • Leroy Seafood : Barclays passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 48 NOK à 52 NOK.
  • M&G : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 275 GBX à 290 GBX.
  • Mowi : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 210 NOK à 260 NOK.
  • Pernod Ricard : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 80 à 75 EUR. Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 84 à 80 EUR.
  • Philips : RBC Capital démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 25 EUR.
  • Phoenix Group Holdings : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 670 GBX à 770 GBX.
  • Salmar : Barclays passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 530 NOK à 600 NOK.
  • Sartorius Stedim Biotech : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 248 à 245 EUR.
  • Skan Group : Baader Helvea passe à acheter depuis accumuler et réduit l'objectif de cours de 80 CHF à 69 CHF.
  • Solvay : UBS reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 27 à 28 EUR.
  • Sonova Holding : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 278 à 256 CHF.
  • Stmicroelectronics : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 28 à 30 EUR.
  • Swiss Re : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 150 CHF à 135 CHF.
  • Talanx : BNP Paribas initie la couverture avec une note neutre et fixe un objectif de cours de 110 EUR.
  • Tecan Group : Bank Vontobel AG reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 160 à 150 CHF. Bernstein reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 166,80 à 124,10 CHF.
  • Vitrolife : ABG Sundal Collier reprend le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 210 SEK.