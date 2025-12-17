La géopolitique fait plier l'Europe, Wall Street attend Micron et l'inflation

La montagne a un peu accouché d'une souris hier. Le marché attendait beaucoup des données sur l'emploi aux Etats-Unis, qui n'ont pas révélé grand-chose. Au final, c'est la géopolitique qui a fini par faire et défaire les palmarès boursiers : le pétrole et l'armement étaient en berne, laissant un peu de place à la technologie pour se stabiliser. La macroéconomie reviendra vite sur le devant de la scène dès demain avec l'inflation américaine et les taux de la BCE et de la Banque d'Angleterre.