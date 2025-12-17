- Abivax : Leerink Partners reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 115 à 138 USD. Piper Sandler & Co reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 112 à 142 USD.
- Admiral Group : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 3950 GBX à 3300 GBX.
- Arkema : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 70 EUR à 64 EUR.
- Ashtead Group : KeyBanc Capital Markets passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours de 6350 GBX.
- Aéroports De Paris : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 125 à 134 EUR.
- Clariant : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 8,10 à 7,70 CHF.
- DBV Technologies : Cantor Fitzgerald reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 42 à 48 USD. Guggenheim maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 35 à 51 USD. Kempen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 6,50 EUR à 11 EUR.
- Eurofins Scientific : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 71,20 à 72,30 EUR.
- Generali : UBS passe de restreint à acheter avec un objectif de cours de 40 EUR.
- Glencore : Berenberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 350 GBX à 480 GBX.
- Hochschild Mining : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 460 à 480 GBX.
- HSBC Holdings : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 990 GBX à 1240 GBX.
- Leroy Seafood : Barclays passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 48 NOK à 52 NOK.
- M&G : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 275 GBX à 290 GBX.
- Mowi : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 210 NOK à 260 NOK.
- Pernod Ricard : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 80 à 75 EUR. Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 84 à 80 EUR.
- Philips : RBC Capital démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 25 EUR.
- Phoenix Group Holdings : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 670 GBX à 770 GBX.
- Salmar : Barclays passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 530 NOK à 600 NOK.
- Sartorius Stedim Biotech : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 248 à 245 EUR.
- Skan Group : Baader Helvea passe à acheter depuis accumuler et réduit l'objectif de cours de 80 CHF à 69 CHF.
- Solvay : UBS reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 27 à 28 EUR.
- Sonova Holding : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 278 à 256 CHF.
- Stmicroelectronics : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 28 à 30 EUR.
- Swiss Re : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 150 CHF à 135 CHF.
- Talanx : BNP Paribas initie la couverture avec une note neutre et fixe un objectif de cours de 110 EUR.
- Tecan Group : Bank Vontobel AG reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 160 à 150 CHF. Bernstein reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 166,80 à 124,10 CHF.
- Vitrolife : ABG Sundal Collier reprend le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 210 SEK.
Avis d'analystes du jour : avec Abivax et DBV, la biotech française redore son blason
Si la biotechnologie française a le vent en poupe, portée par des objectifs de cours ambitieux sur Abivax et DBV Technologies, le secteur de l'assurance subit de profonds arbitrages, notamment sous l'impulsion d'UBS qui rebat les cartes entre Generali et Swiss Re. Parallèlement, le secteur aquacole retrouve des couleurs chez Barclays, tandis que la prudence reste de mise sur les spiritueux et la chimie.
Publié le 17/12/2025 à 08:44