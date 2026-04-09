Rexel est leader mondial de la distribution professionnelle de matériel électrique. Présent dans 17 pays, le groupe offre aux professionnels, à travers un réseau multi-enseignes de 1 876 points de vente, des produits et solutions électriques pour les bâtiments et les infrastructures résidentielles, industrielles et tertiaires. Les produits et les solutions commercialisés par le groupe répondent à des besoins en équipement électrique, en éclairage, en sécurité, en génie climatique, en communication, en automatismes industriels ou en économie d'énergies. Le CA par marché se répartit comme suit : - tertiaire (50%) : centres commerciaux, installations sportives, hôpitaux, aéroports, etc. ; - industrie (26%) : intégrateurs de systèmes, constructeurs d'équipements et sites de production ; - résidentiel (24%) : confort, sécurité et domotique. La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,3%), Allemagne-Autriche-Suisse (11,3%), Belgique-Luxembourg-Pays-Bas (8%), Royaume-Uni et Irlande (4,9%), Europe (4,9%), Etats-Unis (38%), Amérique du Nord (7,9%) et Asie-Pacifique (5,7%).