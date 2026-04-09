  • Antofagasta : Morgan Stanley maintient sa recommandation de sous-pondérer et réduit l'objectif de cours de 2 930 GBX à 2 880 GBX.
  • Arkema : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 49 à 50 EUR.
  • Assa Abloy : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 405 SEK.
  • Aurubis : Morgan Stanley passe de sous-pondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 130 à 151 EUR.
  • Auto Trader Group : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 880 GBX à 526 GBX.
  • Banco De Sabadell : Bestinver Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 3,475 EUR à 3,70 EUR.
  • Boliden : Morgan Stanley passe de sous-pondérer à pondération de marché et réduit l'objectif de cours de 534 SEK à 484 SEK.
  • Deutsche Bank : Citi passe de vendre à conserver avec un objectif de cours réduit de 30,30 à 29 EUR.
  • Diasorin : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 84 à 66 EUR.
  • Elis : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 30 EUR à 32 EUR.
  • Essilorluxottica : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 350 EUR à 265 EUR.
  • Glencore : Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 570 GBX à 610 GBX.
  • Greatland Gold : Macquarie passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 690 GBX à 780 GBX.
  • Kering : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 275 à 300 EUR.
  • Norsk Hydro : Morgan Stanley maintient surpondérer avec un objectif de cours relevé de 87 NOK à 103 NOK. UBS passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 110 NOK.
  • OPAP : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 23,50 à 14,20 EUR.
  • Relx : Citi passe de neutre à acheter et réduit l'objectif de cours de 3 325 GBX à 2 870 GBX.
  • Rexel : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 32 à 43,10 EUR.
  • Rightmove : Citi passe de vendre à conserver avec un objectif de cours réduit de 520 GBX à 455 GBX.
  • Rio Tinto : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché et relève l'objectif de cours de 6 330 GBX à 6 900 GBX.
  • Safran : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 348 à 365 EUR.
  • Saint-Gobain : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 90,20 à 92,90 EUR.
  • Seb S.A. : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 70 à 73 EUR.
  • Société Générale : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 85 EUR à 85,75 EUR.
  • SoftwareOne : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 8,40 à 7,55 CHF.
  • Swiss Prime Site : Deutsche Bank démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 125 CHF.
  • Swissquote : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 495 à 480 CHF.
  • UBS Group : Citi reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 35,40 à 31,50 CHF.
  • Worldline : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 1,30 EUR à 0,30 EUR.