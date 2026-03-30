  • Accor : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 55 à 53 EUR.
  • Big Yellow Group : Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 1 140 GBX à 860 GBX.
  • Compagnie Financière Richemont : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 205 à 182 CHF.
  • Compass : BNP Paribas passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 2 410 GBX à 2 150 GBX.
  • Covivio : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 61,50 à 55,50 EUR.
  • FDJ United : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 29 à 29,50 EUR.
  • Gecina : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 101,50 à 97,50 EUR.
  • Hermès International : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 2 350 à 2 300 EUR. UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 2 310 à 1 820 EUR.
  • Icade : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 17,10 EUR à 16,30 EUR.
  • Id Logistics Group : IDMidcaps passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours relevé de 470 à 482 EUR.
  • Kering : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 345 à 300 EUR.
  • Klépierre : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 37,80 EUR à 41,80 EUR.
  • Land Securities Group : Goldman Sachs passe de neutre à acheter et réduit l'objectif de cours de 710 GBX à 690 GBX.
  • LVMH : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 705 EUR à 650 EUR. UBS reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 706 à 640 EUR.
  • Montea : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 77 à 80 EUR.
  • Nokia : Goldman Sachs passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 3,50 EUR à 8 EUR.
  • Renault : Morgan Stanley reste à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 33 à 29 EUR.
  • Saint-Gobain : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 137 à 126 EUR.
  • Salvatore Ferragamo : Bernstein passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 4,40 EUR à 7,50 EUR.
  • Sanofi : Leerink Partners maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 98 EUR à 94 EUR.
  • Sartorius Stedim Biotech : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours réduit de 235 à 214 EUR.
  • Schneider Electric : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 300 à 292 EUR.
  • Segro : Kempen passe de vendre à neutre avec un objectif de cours de 700 GBX.
  • Sika : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 197 à 176 CHF.
  • Sodexo : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 41 à 55 EUR. BNP Paribas reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 39 à 38,50 EUR.
  • Stellantis : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 7 à 6,50 EUR.
  • Strabag : Bankhaus Metzler démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 120 EUR.
  • Unibail-Rodamco-Westfield : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 135 EUR à 129 EUR.