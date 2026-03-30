Avis d'analystes du jour : avis partagés sur Sodexo, beaucoup de recos sur le luxe

UBS et HSBC se penchent sur les valorisations dans le luxe. Dans le secteur Bernstein vote pour Salvatore Ferragamo. Goldman Sachs repasse positif sur Sartorius Stedim Biotech et Jefferies fait la même chose sur Sodexo.

Accor : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 55 à 53 EUR.

Big Yellow Group : Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 1 140 GBX à 860 GBX.

Compagnie Financière Richemont : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 205 à 182 CHF.

Compass : BNP Paribas passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 2 410 GBX à 2 150 GBX.

Covivio : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 61,50 à 55,50 EUR.

FDJ United : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 29 à 29,50 EUR.

Gecina : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 101,50 à 97,50 EUR.

Hermès International : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 2 350 à 2 300 EUR. UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 2 310 à 1 820 EUR.

Icade : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 17,10 EUR à 16,30 EUR.

Id Logistics Group : IDMidcaps passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours relevé de 470 à 482 EUR.

Kering : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 345 à 300 EUR.

Klépierre : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 37,80 EUR à 41,80 EUR.

Land Securities Group : Goldman Sachs passe de neutre à acheter et réduit l'objectif de cours de 710 GBX à 690 GBX.

LVMH : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 705 EUR à 650 EUR. UBS reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 706 à 640 EUR.

Montea : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 77 à 80 EUR.

Nokia : Goldman Sachs passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 3,50 EUR à 8 EUR.

Renault : Morgan Stanley reste à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 33 à 29 EUR.

Saint-Gobain : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 137 à 126 EUR.

Salvatore Ferragamo : Bernstein passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 4,40 EUR à 7,50 EUR.

Sanofi : Leerink Partners maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 98 EUR à 94 EUR.

Sartorius Stedim Biotech : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours réduit de 235 à 214 EUR.

Schneider Electric : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 300 à 292 EUR.

Segro : Kempen passe de vendre à neutre avec un objectif de cours de 700 GBX.

Sika : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 197 à 176 CHF.

Sodexo : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 41 à 55 EUR. BNP Paribas reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 39 à 38,50 EUR.

Stellantis : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 7 à 6,50 EUR.

Strabag : Bankhaus Metzler démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 120 EUR.

Unibail-Rodamco-Westfield : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 135 EUR à 129 EUR.