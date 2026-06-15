Avis d'analystes du jour : Axa et Amundi en vue, Soitec et UCB font débat

Berenberg double presque son objectif sur Axa, à 77,10 EUR contre 57,40 EUR. BE Semiconductor concentre également les révisions à la hausse, Rothschild & Co Redburn visant désormais 350 EUR, Barclays 270 EUR. À l'inverse, JP Morgan divise par deux son objectif sur le promoteur britannique Vistry Group (210 GBX contre 430 GBX) et passe à souspondérer.

Aberdeen Group : Goldman Sachs passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 250 GBX.

Amundi : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 88 EUR à 90 EUR.

Axa : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 57,40 à 77,10 EUR.

Banca Generali : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 61 à 70 EUR.

BE Semiconductor : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 270 à 350 EUR. Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 185 à 270 EUR.

Belimo Holding : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 860 CHF à 1100 CHF.

Corbion : Berenberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 19,60 EUR à 24 EUR.

DWS Group : Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 65 à 57 EUR.

Eurazeo : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 70 EUR à 69 EUR.

Euronext : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 153 EUR à 154 EUR.

GEA Group : Goldman Sachs passe à neutre depuis l'arrêt de la couverture avec un objectif de cours relevé de 28 EUR à 56 EUR.

Givaudan : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 2875 à 2900 CHF.

Greatland Gold : Macquarie passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours réduit de 780 GBX à 730 GBX.

Partners Group : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 1120 à 960 CHF.

Rio Tinto : Macquarie passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 7700 GBX à 7900 GBX.

Softcat : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 1550 GBX à 1950 GBX.

Soitec : UBS passe de neutre à vendre avec un objectif de cours relevé de 26 à 85 EUR.

Swatch Group : BNP Paribas maintient sa recommandation de sousperformance et relève l'objectif de cours de 140 à 160 CHF.

Swissquote Group Holding : Goldman Sachs reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 48 à 45 CHF.

Taylor Wimpey : JP Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 100 GBX à 70 GBX.

UCB : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 310 à 300 EUR.

Unibail-Rodamco-Westfield : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 105 EUR à 100 EUR.

Vistry Group : JP Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 430 GBX à 210 GBX.