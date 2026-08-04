Avis d'analystes du jour : AXA superstar, BESI, Airbus et Euronext entourés

Axa vedette du jour côté analystes : Jefferies, Morgan Stanley et UBS y vont chacun de leur note positive, avec des objectifs relevés jusqu'à 52 EUR. Un enthousiasme qui tranche avec la dégradation d'Adidas par UBS.