  • Adidas : UBS dégrade de surpondérer à conserver avec un objectif de cours réduit de 219 EUR à 173 EUR.
  • Amundi : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 97 à 105 EUR.
  • Anheuser-Busch Inbev : RBC Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 85 à 93 EUR.
  • Axa : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 43 à 52 EUR. Morgan Stanley initie une recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 46 à 48 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 45 à 51 EUR.
  • Aéroports De Paris : Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 126 à 130 EUR.
  • Airbus : William O'Neil reprend la couverture avec une recommandation d'acheter.
  • BE Semiconductor Industries : Berenberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 240 EUR.
  • Crédit Agricole : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 19 à 20 EUR.
  • Engie : HSBC maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 28,70 à 29,60 EUR.
  • Euronext : Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 159 à 162 EUR. William O'Neil reprend la couverture avec une recommandation d'acheter.
  • Exosens : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 71 à 73 EUR.
  • Forvia : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 17 à 14,05 EUR.
  • Installatørgruppen : SEB Bank démarre le suivi à acheter avec un objectif de cours de 17 DKK.
  • Interroll Holding : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 2295 à 2400 CHF.
  • J Sainsbury : Goldman Sachs passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 325 GBX à 360 GBX.
  • L'Oréal : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 376 à 388 EUR.
  • Mersen : BNP Paribas maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours relevé de 29 à 39 EUR.
  • Pearson : Goldman Sachs dégrade de surperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 1365 GBX à 1375 GBX.
  • Renault : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 31 à 32 EUR.
  • Sampo : JP Morgan dégrade de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 11,30 EUR à 10,50 EUR.
  • Schneider Electric : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 321 à 352 EUR.
  • Shell : AlphaValue/Baader Europe dégrade d'accumuler à alléger avec un objectif de cours réduit de 3836 GBX à 3378 GBX.
  • Subsea 7 : BNP Paribas passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours de 375 NOK.
  • Tryg : JP Morgan dégrade sa recommandation de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 170 DKK à 140 DKK.
  • Unibail-Rodamco-Westfield : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 120 à 122 EUR.
  • Vallourec : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 22,30 à 21,50 EUR.
  • Worldline : JP Morgan maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 12,30 à 13,70 EUR.