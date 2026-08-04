- Adidas : UBS dégrade de surpondérer à conserver avec un objectif de cours réduit de 219 EUR à 173 EUR.
- Amundi : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 97 à 105 EUR.
- Anheuser-Busch Inbev : RBC Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 85 à 93 EUR.
- Axa : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 43 à 52 EUR. Morgan Stanley initie une recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 46 à 48 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 45 à 51 EUR.
- Aéroports De Paris : Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 126 à 130 EUR.
- Airbus : William O'Neil reprend la couverture avec une recommandation d'acheter.
- BE Semiconductor Industries : Berenberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 240 EUR.
- Crédit Agricole : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 19 à 20 EUR.
- Engie : HSBC maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 28,70 à 29,60 EUR.
- Euronext : Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 159 à 162 EUR. William O'Neil reprend la couverture avec une recommandation d'acheter.
- Exosens : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 71 à 73 EUR.
- Forvia : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 17 à 14,05 EUR.
- Installatørgruppen : SEB Bank démarre le suivi à acheter avec un objectif de cours de 17 DKK.
- Interroll Holding : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 2295 à 2400 CHF.
- J Sainsbury : Goldman Sachs passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 325 GBX à 360 GBX.
- L'Oréal : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 376 à 388 EUR.
- Mersen : BNP Paribas maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours relevé de 29 à 39 EUR.
- Pearson : Goldman Sachs dégrade de surperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 1365 GBX à 1375 GBX.
- Renault : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 31 à 32 EUR.
- Sampo : JP Morgan dégrade de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 11,30 EUR à 10,50 EUR.
- Schneider Electric : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 321 à 352 EUR.
- Shell : AlphaValue/Baader Europe dégrade d'accumuler à alléger avec un objectif de cours réduit de 3836 GBX à 3378 GBX.
- Subsea 7 : BNP Paribas passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours de 375 NOK.
- Tryg : JP Morgan dégrade sa recommandation de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 170 DKK à 140 DKK.
- Unibail-Rodamco-Westfield : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 120 à 122 EUR.
- Vallourec : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 22,30 à 21,50 EUR.
- Worldline : JP Morgan maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 12,30 à 13,70 EUR.
Avis d'analystes du jour : AXA superstar, BESI, Airbus et Euronext entourés
Axa vedette du jour côté analystes : Jefferies, Morgan Stanley et UBS y vont chacun de leur note positive, avec des objectifs relevés jusqu'à 52 EUR. Un enthousiasme qui tranche avec la dégradation d'Adidas par UBS.