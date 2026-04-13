  • AB Volvo : Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 350 SEK.
  • ABB : Citi passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 76 CHF.
  • Anheuser-Busch Inbev : Jefferies reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 75 à 73 EUR.
  • Antofagasta : William O'Neil initie la couverture avec une recommandation d'achat.
  • ASML Holding : Evercore ISI reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 1300 à 1430 EUR.
  • Avanza Bank Holding : SB1 Markets passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 390 à 405 SEK.
  • Bechtle : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à alléger avec un objectif de cours réduit de 46,60 à 31,50 EUR.
  • Biomérieux : RBC Capital maintient sa recommandation performance de marché et réduit l'objectif de cours de 115 EUR à 100 EUR.
  • Bossard : Research Partners AG passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 183 CHF.
  • Evonik Industries : Jefferies passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 12,20 à 15,10 EUR.
  • Gjensidige Forsikring : Autonomous Research passe de surperformance à sousperformance avec un objectif de cours de 265 NOK.
  • Kering : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 330 à 320 EUR.
  • Klépierre : UBS maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 29 à 30 EUR.
  • Legrand : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 175 à 144 EUR.
  • Michelin : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 30 à 28 EUR.
  • Nemetschek : UBS passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 76 à 56 EUR.
  • Pernod Ricard : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 100 à 95 EUR.
  • Publicis Groupe : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 130 à 131 EUR.
  • Repsol : Banco Sabadell passe de surpondérer à souspondérer avec un objectif de cours de 23,34 EUR.
  • Rémy Cointreau : Jefferies reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 50 à 48 EUR.
  • Ryanair : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 28 à 32 EUR.
  • Schindler Holding : Goldman Sachs passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 265 à 272 CHF.
  • Sodexo : AlphaValue/Baader Europe passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours réduit de 54,30 à 43,40 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 55 à 50 EUR.
  • Stellantis : Evercore ISI reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 7,50 à 8 EUR.
  • UPM-Kymmene : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 38 EUR.
  • Wärtsilä : William O'Neil initie la couverture avec une recommandation d'achat.