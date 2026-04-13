- AB Volvo : Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 350 SEK.
- ABB : Citi passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 76 CHF.
- Anheuser-Busch Inbev : Jefferies reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 75 à 73 EUR.
- Antofagasta : William O'Neil initie la couverture avec une recommandation d'achat.
- ASML Holding : Evercore ISI reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 1300 à 1430 EUR.
- Avanza Bank Holding : SB1 Markets passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 390 à 405 SEK.
- Bechtle : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à alléger avec un objectif de cours réduit de 46,60 à 31,50 EUR.
- Biomérieux : RBC Capital maintient sa recommandation performance de marché et réduit l'objectif de cours de 115 EUR à 100 EUR.
- Bossard : Research Partners AG passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 183 CHF.
- Evonik Industries : Jefferies passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 12,20 à 15,10 EUR.
- Gjensidige Forsikring : Autonomous Research passe de surperformance à sousperformance avec un objectif de cours de 265 NOK.
- Kering : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 330 à 320 EUR.
- Klépierre : UBS maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 29 à 30 EUR.
- Legrand : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 175 à 144 EUR.
- Michelin : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 30 à 28 EUR.
- Nemetschek : UBS passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 76 à 56 EUR.
- Pernod Ricard : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 100 à 95 EUR.
- Publicis Groupe : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 130 à 131 EUR.
- Repsol : Banco Sabadell passe de surpondérer à souspondérer avec un objectif de cours de 23,34 EUR.
- Rémy Cointreau : Jefferies reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 50 à 48 EUR.
- Ryanair : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 28 à 32 EUR.
- Schindler Holding : Goldman Sachs passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 265 à 272 CHF.
- Sodexo : AlphaValue/Baader Europe passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours réduit de 54,30 à 43,40 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 55 à 50 EUR.
- Stellantis : Evercore ISI reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 7,50 à 8 EUR.
- UPM-Kymmene : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 38 EUR.
- Wärtsilä : William O'Neil initie la couverture avec une recommandation d'achat.
Avis d'analystes du jour : Barclays calme je jeu sur Legrand, Morgan Stanley dégrade Kering
Legrand et Kering perdent chacun un soutien. Evercore revalorise ASML. Ryanair, UPM, Warsisla et Antofagasta bénéficient de relèvement d'opinion.
Publié le 13/04/2026 à 08:35