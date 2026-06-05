  • Aena : JP Morgan passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 21 à 24 EUR.
  • Air France-KLM : Barclays passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 9,30 EUR à 10 EUR.
  • Antofagasta : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 3900 à 4600 GBX.
  • Arverne Group : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 7 à 10 EUR.
  • Atria : Inderes passe d'alléger à accumuler et réduit l'objectif de cours de 17,50 EUR à 16 EUR.
  • Belimo Holding : BNP Paribas passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 700 à 1070 CHF.
  • Carel Industries : BNP Paribas passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 31 à 34 EUR.
  • CMC Markets : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 275 GBX à 500 GBX.
  • Discoverie Group : RBC Capital passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 800 GBX.
  • Finnair : Barclays passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 3,10 EUR à 3,60 EUR.
  • Inditex : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 52,50 EUR à 62 EUR.
  • Moncler : AlphaValue/Baader Europe passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 58,70 à 62,60 EUR.
  • Nordnet : Berenberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 320 SEK à 400 SEK.
  • Partners Group Holding : Bank Vontobel AG maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 1200 à 960 CHF. Deutsche Bank reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 1100 à 930 CHF.
  • Rémy Cointreau : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 38,30 à 38,50 EUR. Barclays maintient sa recommandation souspondérer et réduit l'objectif de cours de 37 EUR à 35 EUR.
  • Wacker Chemie : Citi passe de neutre à vendre avec un objectif de cours relevé de 68 à 95 EUR.