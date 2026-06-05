Avis d'analystes du jour : Barclays dégrade Air France, Morgan Stanley s'habille en Zara
Une salve de révisions en cette fin de semaine, avec des mouvements notables dans l'aérien (Air France-KLM et Finnair dégradés chez Barclays), le luxe (Moncler, Rémy Cointreau) et la distribution, où Morgan Stanley upgrade Inditex à surpondérer avec un objectif à 62 EUR.
Aena : JP Morgan passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 21 à 24 EUR.
Air France-KLM : Barclays passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 9,30 EUR à 10 EUR.
Antofagasta : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 3900 à 4600 GBX.
Arverne Group : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 7 à 10 EUR.
Atria : Inderes passe d'alléger à accumuler et réduit l'objectif de cours de 17,50 EUR à 16 EUR.
Belimo Holding : BNP Paribas passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 700 à 1070 CHF.
Carel Industries : BNP Paribas passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 31 à 34 EUR.
CMC Markets : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 275 GBX à 500 GBX.
Discoverie Group : RBC Capital passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 800 GBX.
Finnair : Barclays passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 3,10 EUR à 3,60 EUR.
Inditex : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 52,50 EUR à 62 EUR.
Moncler : AlphaValue/Baader Europe passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 58,70 à 62,60 EUR.
Nordnet : Berenberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 320 SEK à 400 SEK.
Partners Group Holding : Bank Vontobel AG maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 1200 à 960 CHF. Deutsche Bank reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 1100 à 930 CHF.
Rémy Cointreau : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 38,30 à 38,50 EUR. Barclays maintient sa recommandation souspondérer et réduit l'objectif de cours de 37 EUR à 35 EUR.
Wacker Chemie : Citi passe de neutre à vendre avec un objectif de cours relevé de 68 à 95 EUR.
Air France-KLM figure parmi les 1ères compagnies aériennes mondiales. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport de passagers et de fret (82,5%) : 76,7 millions de personnes et 0,9 Mt de marchandises transportées en 2025 ;
- transport de passagers à bas prix (10,4% ; Transavia) : 26,1 millions de personnes transportées ;
- prestations de maintenance (7%) ;
- autres (0,1%).
A fin 2025, le groupe dispose d'une flotte de 596 avions (dont 289 détenus en propre et 307 en location) répartis entre les flottes nationales Air France (268), KLM (188) et Transavia (140).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.