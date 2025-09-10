A Wall Street, Oracle affole les compteurs

La chronique n'a pas été bloquée ce matin. Parmi les autres choses qui ne seront pas bloquées, je peux citer la hausse d'Oracle, la sortie de l'iPhone 17 Air, la nomination d'un nouveau Premier ministre et les discussions entre les Etats-Unis et l'Inde. En revanche, ont été bloqués les drones russes en Pologne, les embauches chez Novo Nordisk et la destitution de Lisa Cook.