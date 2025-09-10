- Anheuser-Busch Inbev : Deutsche Bank reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 73 à 63 EUR.
- Adecco : Morgan Stanley passe de sous-pondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 21,50 CHF à 24 CHF.
- Air France-KLM : DBS Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 11 à 12 EUR.
- Anglo American : Berenberg passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 1900 GBX à 2300 GBX.
- Barry Callebaut : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 875 à 1050 CHF.
- BASF : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 44 à 52 EUR.
- Carl Zeiss Meditec : Barclays démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 52 EUR.
- Covivio : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 60 à 68 EUR.
- EssilorLuxottica : Barclays démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 305 EUR.
- Eurofins Scientific : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 59 à 61 EUR.
- Exosens : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 33,50 à 45 EUR.
- Flughafen Zürich : Oddo BHF démarre le suivi à sous-performance avec un objectif de cours de 212 CHF.
- Gecina : Citi passe de vendre à acheter avec un objectif de cours relevé de 88,50 EUR à 122 EUR.
- Haleon : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 415 GBX à 440 GBX.
- HelloFresh : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 11 à 9 EUR.
- HSBC : Mediobanca passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 920 à 1150 GBX.
- IMCD : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours de 139 EUR.
- Interparfums : Mediobanca reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 55 à 48 EUR.
- ISS : Morgan Stanley passe de sous-pondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 144 à 179 DKK.
- Novo Nordisk : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours réduit de 620 DKK à 540 DKK.
- Pernod Ricard : Morgan Stanley passe de pondération de marché à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 90 à 85 EUR.
- Publicis : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 111 à 114 EUR.
- Randstad : Morgan Stanley passe de pondération de marché à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 38 à 36 EUR.
- Spie : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 52,50 à 49,50 EUR.
- TFF Group : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 22 EUR à 19 EUR.
- Vidrala : Bestinver Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 102 EUR.
- Voltalia : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 8,20 EUR à 6,70 EUR.
Avis d'analystes du jour : Barclays mise sur EssilorLuxottica, Citi sur Gecina, pendant qu'Interparfums et TFF se font sanctionner
BASF est remontée à l'achat chez Citi avec un objectif relevé à 52 EUR, tandis que Gecina bondit de "vendre" à " acheter" chez le broker américain. Morgan Stanley abaisse HelloFresh et Pernod Ricard, mais relève Adecco, IMCD et ISS. Barclays se lance sur EssilorLuxottica en visant 305 EUR.
Publié le 10/09/2025 à 08:38