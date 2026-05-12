  • Aker BP : Arctic Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 340 NOK à 380 NOK.
  • AMS-Osram : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 9,50 à 16 CHF.
  • Anheuser-Busch Inbev : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 70,50 à 74 EUR.
  • Antin Infrastructure Partners : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 10 à 8 EUR.
  • Bouygues : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché et relève l'objectif de cours de 51 à 53 EUR.
  • Clariant : Research Partners AG passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 13 CHF à 9 CHF.
  • Crédit Agricole : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 21,80 EUR à 21,60 EUR.
  • Elis : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 30 à 31,50 EUR.
  • Equinor : Arctic Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 350 NOK à 380 NOK.
  • Euroapi : JP Morgan reste à une recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 2,90 EUR à 1,70 EUR.
  • Gea Group : JP Morgan passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 58,20 à 60 EUR.
  • Georg Fischer : Research Partners AG passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 62,60 CHF à 50 CHF.
  • Hermès International : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 2300 à 2100 EUR. Barclays reste à pondération en ligne avec un objectif réduit de 2310 à 1700 EUR.
  • Julius Bär Gruppe : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 58 à 59 CHF.
  • Kering : Barclays passe de souspondérer à pondération en ligne avec un objectif de cours relevé de 255 à 300 EUR.
  • Legrand : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 138 à 156 EUR.
  • LVMH : Barclays passe de pondération en ligne à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 570 à 600 EUR. HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 650 à 600 EUR. Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 825 à 565 EUR.
  • Moncler : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 70 à 68 EUR.
  • Nexans : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 132 à 162 EUR.
  • Norsk Hydro : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 105 NOK à 110 NOK.
  • Partners Group Holding : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 1297 à 1175 CHF.
  • Rexel : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 43,10 à 43,70 EUR.
  • Siemens : UBS passe à acheter depuis sous revue avec un objectif de cours relevé de 255 à 300 EUR.
  • Société Générale : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 85,75 EUR à 86 EUR.
  • Soitec : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 50 EUR à 150 EUR.
  • Suss Microtec : UBS reprend le suivi à l'achat avec un objectif de cours relevé de 55 EUR à 105,50 EUR. DZ Bank AG Research passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 33 à 80 EUR.
  • Swatch Group : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 165 à 180 CHF.
  • Swiss Re : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et réduit l'objectif de cours de 147 à 144 CHF.
  • Totalenergies : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 88,30 à 89,10 EUR.
  • Trustpilot : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 265 à 275 GBX.
  • UBS Group : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 39 à 38,50 CHF.
  • Var Energi : Arctic Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 44 NOK à 48 NOK.
  • Yara International : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 430 NOK à 530 NOK.