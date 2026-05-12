- Aker BP : Arctic Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 340 NOK à 380 NOK.
- AMS-Osram : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 9,50 à 16 CHF.
- Anheuser-Busch Inbev : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 70,50 à 74 EUR.
- Antin Infrastructure Partners : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 10 à 8 EUR.
- Bouygues : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché et relève l'objectif de cours de 51 à 53 EUR.
- Clariant : Research Partners AG passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 13 CHF à 9 CHF.
- Crédit Agricole : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 21,80 EUR à 21,60 EUR.
- Elis : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 30 à 31,50 EUR.
- Equinor : Arctic Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 350 NOK à 380 NOK.
- Euroapi : JP Morgan reste à une recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 2,90 EUR à 1,70 EUR.
- Gea Group : JP Morgan passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 58,20 à 60 EUR.
- Georg Fischer : Research Partners AG passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 62,60 CHF à 50 CHF.
- Hermès International : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 2300 à 2100 EUR. Barclays reste à pondération en ligne avec un objectif réduit de 2310 à 1700 EUR.
- Julius Bär Gruppe : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 58 à 59 CHF.
- Kering : Barclays passe de souspondérer à pondération en ligne avec un objectif de cours relevé de 255 à 300 EUR.
- Legrand : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 138 à 156 EUR.
- LVMH : Barclays passe de pondération en ligne à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 570 à 600 EUR. HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 650 à 600 EUR. Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 825 à 565 EUR.
- Moncler : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 70 à 68 EUR.
- Nexans : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 132 à 162 EUR.
- Norsk Hydro : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 105 NOK à 110 NOK.
- Partners Group Holding : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 1297 à 1175 CHF.
- Rexel : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 43,10 à 43,70 EUR.
- Siemens : UBS passe à acheter depuis sous revue avec un objectif de cours relevé de 255 à 300 EUR.
- Société Générale : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 85,75 EUR à 86 EUR.
- Soitec : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 50 EUR à 150 EUR.
- Suss Microtec : UBS reprend le suivi à l'achat avec un objectif de cours relevé de 55 EUR à 105,50 EUR. DZ Bank AG Research passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 33 à 80 EUR.
- Swatch Group : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 165 à 180 CHF.
- Swiss Re : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et réduit l'objectif de cours de 147 à 144 CHF.
- Totalenergies : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 88,30 à 89,10 EUR.
- Trustpilot : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 265 à 275 GBX.
- UBS Group : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 39 à 38,50 CHF.
- Var Energi : Arctic Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 44 NOK à 48 NOK.
- Yara International : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 430 NOK à 530 NOK.
Avis d'analystes du jour : Barclays relève sa recommandation sur LVMH et Kering
Beaucoup de luxe dans la sélection du jour, après la passe difficile traversée par le secteur. Egalement en vue, Yara, Siemens et Norsk Hydro.
Publié le 12/05/2026 à 08:30