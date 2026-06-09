- Air Liquide: BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 200 à 181,82 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 197 EUR à 179 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 210 EUR à 191 EUR.
- Bouygues: New Street Research maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 61 à 67 EUR.
- Fastned : Stifel maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 34 EUR à 50 EUR.
- Givaudan : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 3000 CHF à 3300 CHF.
- GTT: Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 230 à 240 EUR. AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 222 à 228 EUR.
- Havas : Berenberg démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 27 EUR.
- Hexagon: JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 115 à 85 SEK.
- Italgas: Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 10 à 11,60 EUR.
- Kardex Holding: UBS reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 357 à 346 CHF.
- Lufthansa: AlphaValue/Baader Europe passe d'alléger à vendre avec un objectif de cours réduit de 7,57 à 7 EUR.
- Mersen : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 25 à 48 EUR.
- Partners Group : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 1280 à 1040 CHF.
- Publicis : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 118 EUR.
- Société Générale: Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 84 EUR à 90 EUR.
- Soitec : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 150 à 180 EUR.
- Solaria : Bestinver Securities reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 17 à 23,50 EUR.
- Stellantis: Citi reste à conserver et réduit l'objectif de cours de 7,50 à 7,20 EUR.
- Trigano : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 205 à 191 EUR.
- UCB : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 281 EUR à 293 EUR.
- WPP : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 405 GBX.
Avis d'analystes du jour : Berenberg positif sur Publicis et Havas, DB achète Givaudan
Berenberg initie le suivi de trois valeurs publicitaires (Havas, Publicis, WPP) à l'achat. Deutsche Bank monte d'un cran sur Givaudan. Air Liquide cumule trois révisions à la baisse d'objectifs après le détachement de l'action gratuite.
Publié le 09/06/2026 à 08:43