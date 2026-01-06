Les ambitions des USA passent crème

La seconde séance de l'année 2026 s'est terminée dans le vert pour les principaux marchés boursiers, peu affectés par les opérations des Etats-Unis au Venezuela. Les entreprises pétrolières et de la défense en ont même profité, pendant que les investisseurs ont réorienté leurs paris technologiques vers les régions du monde moins valorisées que l'Amérique du Nord.