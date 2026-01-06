  • Airbus : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 245 à 240 EUR.
  • Alstom : BNP Paribas reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 24 à 26 EUR.
  • Auto Trader Group : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 895 GBX à 650 GBX.
  • Aéroports De Paris : UBS reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 115 à 122 EUR.
  • BAE Systems : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 2250 à 1950 GBX.
  • Bolloré : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 6,50 EUR à 6,20 EUR.
  • BE Semiconductor Industries : William O'Neil initie la couverture avec une recommandation d'achat.
  • Brenntag : Morgan Stanley passe de pondération de marché à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 63 à 50 EUR.
  • Bucher Industries : UBS passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 395 CHF à 380 CHF.
  • Crédit Agricole : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 22,80 à 23,50 EUR.
  • Dassault Aviation : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 319 à 310 EUR.
  • DCC : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché et réduit l'objectif de cours de 6150 GBX à 5750 GBX.
  • Eiffage : UBS reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 154 à 145 EUR.
  • Eurofins Scientific : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 61 à 64 EUR.
  • Euronext : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 155 à 165 EUR.
  • Getlink : UBS reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 17 à 16,80 EUR.
  • KBC Groupe : UBS reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 105 à 110,20 EUR.
  • Kone : JP Morgan reprend le suivi à neutre avec un objectif de cours de 65 EUR.
  • Legrand : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 150 à 145 EUR.
  • Nexans : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 131 à 145 EUR.
  • Orange : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 15,20 EUR à 16,20 EUR.
  • Paragon Banking Group : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1015 GBX à 1060 GBX.
  • RS Group : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours de 790 GBX.
  • Rentokil Initial : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 450 GBX à 520 GBX.
  • Roche Holding : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 384 à 383 CHF.
  • Safran : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 370 à 380 EUR.
  • Sanofi : Grupo Santander reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 113 à 106 EUR.
  • Schindler Holding : JP Morgan reprend le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 340 CHF.
  • Scout24 : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 106 à 105 EUR.
  • SGS : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 100 CHF.
  • Spie : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 48,50 à 49,50 EUR.
  • Teleperformance : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 128 à 115 EUR.
  • Thales : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 259 à 275 EUR.
  • TotalEnergies : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 71,30 à 70,50 USD.
  • UCB : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 265 à 281 EUR.
  • Valneva : Stifel maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 9,50 EUR à 10 EUR.
  • VAT Group : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 310 à 338 CHF. UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 380 à 430 CHF.
  • Vinci : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 132 EUR à 134 EUR.