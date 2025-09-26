- Aena : JP Morgan passe de neutre à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 23 à 21 EUR.
- Airbus : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 186 EUR à 209 EUR.
- Alten : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 114 à 118 EUR.
- Ayvens : BNP Paribas Exane passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 9,30 EUR à 12 EUR.
- Brenntag : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 82 à 72 EUR.
- Brunello Cucinelli : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 120 à 83 EUR.
- Croda International : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer et réduit l'objectif de cours de 3600 GBX à 3100 GBX.
- Flughafen Zürich : JP Morgan reprend le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 270 CHF.
- Givaudan : Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 4630 à 3955 CHF.
- Idi : AlphaValue maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 97,40 à 103 EUR.
- Infotel : Portzamparc maintient sa recommandation d'achat fort et réduit l'objectif de cours de 50 EUR à 49,50 EUR.
- Intercontinental Hotels Group : JP Morgan passe de sous-pondérer à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 8500 GBX à 10400 GBX.
- Lindt : Bernstein passe de sous-performance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 100 000 à 115 000 CHF.
- LVMH : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 600 à 625 EUR.
- Norbit : SB1 Markets passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours de 200 NOK.
- Rolls-Royce : Oxcap Analytics démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 1400 GBX.
- Rexel : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 31 à 30 EUR.
- Rheinmetall : Bernstein démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 1960 EUR.
- Sanofi : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 94 à 92 EUR.
- Swedish Orphan Biovitrum : BNP Paribas Exane démarre le suivi à sous-performance avec un objectif de cours de 14,70 USD.
- TotalEnergies : Wolfe Research maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 73 à 75 USD.
Avis d'analystes du jour : Bernstein se lance sur Rheinmetall, Oddo coupe Brunello Cucinelli, BNP aime Ayvens
Changements notables sur Aena (JP Morgan abaisse à sous-pondérer) et Brunello Cucinelli (Oddo BHF passe à neutre avec un objectif en forte baisse). Relèvements marqués pour Airbus (Deutsche Bank), Ayvens (BNPP Exane) et Intercontinental Hotels (JP Morgan). Bernstein initie Rheinmetall à performance de marché.
Publié le 26/09/2025 à 08:34