- Aker Solutions : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 35 NOK.
- Alcon : KeyBanc Capital Markets reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 98 à 91 USD.
- Aryzta : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 80 à 60 CHF.
- Atos : Bernstein reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 30 à 35 EUR.
- Bankinter : Barclays passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 12,60 EUR à 14,30 EUR.
- BNP Paribas : Mediobanca passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 111,20 EUR à 80,30 EUR.
- Capgemini : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 174 à 160 EUR.
- Embracer Group : DNB Carnegie passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 105 à 110 SEK.
- Evolution Ab : Cantor Fitzgerald passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 820 SEK à 635 SEK.
- Exail Technologies : Bernstein démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 150 EUR.
- Forvia (Ex-Faurecia) : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 11 à 10 EUR.
- Gerresheimer : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 66,80 à 34,10 EUR.
- Interparfums : Bernstein démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 37,70 EUR.
- Kering : AlphaValue/Baader Europe reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 287 à 305 EUR. AlphaValue/Baader Europe reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 305 à 345 EUR.
- Qt Group : Inderes passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 70 à 45 EUR.
- Rebl Group : Inderes passe de vendre à alléger avec un objectif de cours réduit de 1,10 EUR à 1,05 EUR.
- Sartorius Stedim Biotech : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 229 EUR à 236 EUR.
- Ubisoft Entertainment : Cantor Fitzgerald passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 11,50 EUR à 7,10 EUR.
- Vat Group : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 392 à 371 CHF.
- Vinci : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 142 à 139 EUR.
- Whitbread : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 4518 GBX à 3500 GBX.
- Wolters Kluwer : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 143 à 115 EUR.
Avis d'analystes du jour : Berstein se lance sur Exail, BNP Paribas se fait raboter, Ubisoft aussi
BNP Paribas recule chez Mediobanca, qui abaisse son objectif à 80,30 EUR. Ubisoft et Evolution subissent des dégradations marquées avec des objectifs en forte baisse. Aker Solutions, Bankinter et Exail Technologies bénéficient en revanche d'un ton plus favorable.
Publié le 21/10/2025 à 08:32