Ces marchés-là sont (presque) invincibles

Les choses sérieuses commencent côté résultats trimestriels, avec du L'Oréal, du Netflix, du Coca-Cola ou du Philip Morris au programme. Les indices sont au zénith ou presque, alors que les investisseurs restent persuadés que les points de friction du moment vont s'aplanir sans contrarier la marche en avant des actions.