- BE Semiconductor Industries : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 155 à 185 EUR. Needham maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 210 à 300 EUR.
- Biomérieux : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 100 à 90 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 120,50 à 71,60 EUR. Deutsche Bank passe d'acheter à conserver en visant 81 EUR.
- Bolloré : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'alléger et relève l'objectif de cours de 4,38 EUR à 4,72 EUR.
- Capgemini : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 150 à 110 EUR.
- Carrefour : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 17 EUR à 18 EUR.
- Edenred : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 19 EUR à 22 EUR.
- Eurofins Scientific : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 90 EUR à 85 EUR.
- FDJ United : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 24,20 à 22,80 EUR.
- Fuchs Petrolub : UBS reprend le suivi à acheter avec un objectif de cours de 44 EUR.
- Galderma Group : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 165 à 185 CHF.
- GTT : UBS passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 210 EUR.
- Helvetia Baloise : Autonomous Research passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 225 CHF.
- Ipsen : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 155 à 170 EUR.
- L'Oréal : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 370 à 375 EUR.
- Metso Outotec : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 16 à 17 EUR.
- Mtu Aero Engines : UBS passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 350 à 275 EUR.
- Renault : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 42 à 43 EUR.
- Roche Holding : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 295 CHF.
- Safran : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 330 EUR à 320 EUR.
- Saint-Gobain : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 100 EUR à 105 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 83 EUR à 84 EUR.
- Sartorius Stedim Biotech : Nephron Research LLC reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 257 à 240 EUR. Intron Health passe de conserver à acheter en visant 230 EUR.
- SGS : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 112 à 103 CHF.
- Siemens Energy : Bank of America reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 220 à 250 EUR.
- STMicroelectronics : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 30 à 47 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 42 EUR à 52 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 35 EUR à 52 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 36 à 46 EUR. TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 33,50 à 43 EUR.
- Vinci : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 148 à 145 EUR.
- Wendel : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 158 à 160 EUR.
Avis d'analystes du jour : BESI et STMicro sur le devant de la scène
Les résultats publiés par STMicroelectronics séduisent les investisseurs et les analystes. Tout l'inverse de bioMérieux, lourdement sanctionné.
Publié le 24/04/2026 à 09:13