  • ABB : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 63 à 72 CHF.
  • Amundi : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 80 EUR à 82 EUR.
  • Aéroports De Paris : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et réduit l'objectif de cours de 136 EUR à 134 EUR. JP Morgan reste à une recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 118 à 115 EUR.
  • Bilia : SB1 Markets passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 120 SEK à 135 SEK.
  • BKW : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 155 à 160 CHF.
  • Brenntag : UBS passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 42 à 60 EUR.
  • Epiroc : Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 270 SEK à 275 SEK.
  • Equinor : SEB Bank passe de vendre à conserver avec un objectif de cours de 366 NOK.
  • Hermès International : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 2650 à 2150 EUR.
  • Kone : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 65 à 70 EUR.
  • Lectra : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 27 à 25 EUR.
  • Lloyds Banking Group : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 110 GBX à 115 GBX.
  • Mandatum : DNB Carnegie passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 7 EUR.
  • Manitou : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 28 à 25 EUR.
  • Michelin : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 35 EUR à 34 EUR.
  • Nexans : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 152 à 179 EUR.
  • Prosus : Morgan Stanley démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 12 USD.
  • Straumann Holding : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 95 à 97 CHF.
  • ThyssenKrupp : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 11 à 14,50 EUR.
  • UBS Group : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché et relève l'objectif de cours de 34 à 35 CHF.
  • Unibail-Rodamco-Westfield : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 129 à 130 EUR.
  • Zealand Pharma : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 380 DKK à 475 DKK.