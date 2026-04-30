Avis d'analystes du jour : BNP coupe son objectif sur Hermès, Deutsche Bank aime Nexans

Les analystes réagissent aux publications de Michelin, UBS, Unibail ou Manitou. La consolidation dans les ascenseurs fait les affaires de ThyssenKrupp et, probablement, de KONE.

ABB : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 63 à 72 CHF.

Amundi : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 80 EUR à 82 EUR.

Aéroports De Paris : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et réduit l'objectif de cours de 136 EUR à 134 EUR. JP Morgan reste à une recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 118 à 115 EUR.

Bilia : SB1 Markets passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 120 SEK à 135 SEK.

BKW : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 155 à 160 CHF.

Brenntag : UBS passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 42 à 60 EUR.

Epiroc : Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 270 SEK à 275 SEK.

Equinor : SEB Bank passe de vendre à conserver avec un objectif de cours de 366 NOK.

Hermès International : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 2650 à 2150 EUR.

Kone : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 65 à 70 EUR.

Lectra : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 27 à 25 EUR.

Lloyds Banking Group : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 110 GBX à 115 GBX.

Mandatum : DNB Carnegie passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 7 EUR.

Manitou : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 28 à 25 EUR.

Michelin : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 35 EUR à 34 EUR.

Nexans : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 152 à 179 EUR.

Prosus : Morgan Stanley démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 12 USD.

Straumann Holding : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 95 à 97 CHF.

ThyssenKrupp : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 11 à 14,50 EUR.

UBS Group : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché et relève l'objectif de cours de 34 à 35 CHF.

Unibail-Rodamco-Westfield : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 129 à 130 EUR.

Zealand Pharma : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 380 DKK à 475 DKK.