Avis d'analystes du jour : BNP dégrade Adyen, UBS plus prudent sur BioMérieux

Journée à deux vitesses chez les analystes. Goldman Sachs relève en bloc ses objectifs sur l'immobilier coté européen (Gecina, Klépierre, Covivio, Unibail, Warehouses De Pauw) et repasse même Segro à l'achat. Pendant ce temps, le couperet tombe ailleurs : BNP Paribas dégrade Adyen et ampute sa cible de 1 350 à 890 EUR, tandis qu'UBS rétrograde Biomérieux.

Adyen : BNP Paribas passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 1350 à 890 EUR.

Anheuser-Busch Inbev : Zacks reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 85 à 87 USD.

Arcelormittal : Zacks maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 69 à 73 USD.

Ariston Holding : Barclays passe à une pondération de marché depuis sous-pondérer et relève l'objectif de cours de 3,10 EUR à 3,30 EUR.

ASML : ING Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1500 à 1700 EUR.

Biomérieux : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 138 à 80 EUR.

Cadeler : SB1 Markets passe de neutre à acheter avec un objectif de cours de 70 NOK.

Castellum : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 143 SEK à 146 SEK.

Covivio : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 55,50 EUR à 60,80 EUR.

Gecina : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 97,40 à 103,70 EUR.

Icade : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 16,30 EUR à 18,60 EUR.

Klépierre : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 41,90 à 43,90 EUR.

Rio Tinto : DZ Bank AG Research passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 7500 à 9000 GBX.

Saint-Gobain : DZ Bank AG Research maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 95 EUR à 90 EUR.

Sandoz Group : AlphaValue/Baader Europe reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 71,60 à 74,10 CHF.

Segro : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 800 GBX à 900 GBX.

Soitec : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 31 à 173 EUR.

Swissquote Group : UBS passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 39,50 à 42,50 CHF.

UCB : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 300 à 312 EUR.

Unibail-Rodamco-Westfield : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 130 EUR à 139 EUR.

Warehouses De Pauw : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 26,70 EUR à 28 EUR.

Worldline : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 4 EUR à 0,40 EUR.