  • Adyen : BNP Paribas passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 1350 à 890 EUR.
  • Anheuser-Busch Inbev : Zacks reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 85 à 87 USD.
  • Arcelormittal : Zacks maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 69 à 73 USD.
  • Ariston Holding : Barclays passe à une pondération de marché depuis sous-pondérer et relève l'objectif de cours de 3,10 EUR à 3,30 EUR.
  • ASML : ING Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1500 à 1700 EUR.
  • Biomérieux : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 138 à 80 EUR.
  • Cadeler : SB1 Markets passe de neutre à acheter avec un objectif de cours de 70 NOK.
  • Castellum : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 143 SEK à 146 SEK.
  • Covivio : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 55,50 EUR à 60,80 EUR.
  • Gecina : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 97,40 à 103,70 EUR.
  • Icade : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 16,30 EUR à 18,60 EUR.
  • Klépierre : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 41,90 à 43,90 EUR.
  • Rio Tinto : DZ Bank AG Research passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 7500 à 9000 GBX.
  • Saint-Gobain : DZ Bank AG Research maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 95 EUR à 90 EUR.
  • Sandoz Group : AlphaValue/Baader Europe reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 71,60 à 74,10 CHF.
  • Segro : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 800 GBX à 900 GBX.
  • Soitec : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 31 à 173 EUR.
  • Swissquote Group : UBS passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 39,50 à 42,50 CHF.
  • UCB : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 300 à 312 EUR.
  • Unibail-Rodamco-Westfield : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 130 EUR à 139 EUR.
  • Warehouses De Pauw : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 26,70 EUR à 28 EUR.
  • Worldline : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 4 EUR à 0,40 EUR.