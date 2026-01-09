- Aviva : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 690 à 670 GBX.
- Abivax : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 101 à 145 USD.
- Adyen : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1885 à 1925 EUR.
- Airbus : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 230 à 240 EUR.
- Alcon : Stifel passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 85 USD à 80 USD.
- Amundi : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 71 à 75 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 70 à 80 EUR.
- Argenx : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 910 à 900 USD.
- Avolta : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 52 à 53 CHF.
- Aéroports De Paris : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 130 à 125 EUR.
- Barry Callebaut : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1370 à 1410 CHF.
- Baywa : Baader Helvea passe à acheter d'accumuler et réduit l'objectif de cours de 9 EUR à 6 EUR.
- BNP Paribas : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 89 à 102 EUR.
- Dassault Aviation : UBS reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 310 à 330 EUR.
- Dassault Systèmes : Rothschild & Co Redburn démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 27 EUR.
- EssilorLuxottica : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 316 à 306 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 352 EUR à 347 EUR.
- Flutter Entertainment : Texas Capital démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 294 USD.
- Galderma Group : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 190 à 200 CHF.
- Hannover Re : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 300 à 270 EUR.
- Ipsen : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 123 à 117 EUR.
- Kind : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 114 GBX à 124 GBX.
- L'Oréal : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 367 à 430 EUR.
- M&G : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 254 à 285 GBX.
- Novo Nordisk : CICC démarre une recommandation de surperformance avec un objectif de cours de 73,50 USD.
- OVH Groupe : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 4,50 EUR à 5 EUR.
- Partners Group Holding : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 1330 à 1310 CHF.
- Rexel : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 26 EUR à 35 EUR.
- Rémy Cointreau : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 48 à 50 EUR.
- Safran : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 315 à 330 EUR.
- Sartorius Stedim Biotech : RBC Capital passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 240 EUR.
- Sodexo : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 53 à 51 EUR. Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 46 à 45 EUR.
- Stellantis : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 12,50 à 10 EUR.
- Thales : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 360 EUR à 380 EUR.
- Traton : Citi maintient une recommandation neutre avec un objectif de cours de 27,40 EUR.
- Ubisoft Entertainment : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 14 à 8 EUR.
Avis d'analystes du jour : BNP et L'Oréal gagnent des recos à l'achat, Sartorius Stedim dégradée
UBS et JP Morgan relèvent leurs recommandations sur L'Oréal et BNP Paribas, tandis que RBC dégrade Sartorius Stedim à performance de marché. Si les objectifs de cours sont rehaussés dans le secteur aéronautique et chez Abivax, ils sont revus à la baisse pour Stellantis, Sodexo et Ubisoft.
Publié le 09/01/2026 à 08:46