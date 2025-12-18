- Argenx Se : Baird passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 924 à 858 USD.
- Atos : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 94 à 99,40 EUR.
- Aéroports De Paris : AlphaValue/Baader Europe passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 137 à 139 EUR. Oddo BHF passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 135 à 119 EUR.
- Burkhalter Holding : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 128 à 133 CHF.
- Comet Holding : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 310 CHF.
- Compagnie Financière Richemont : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 188 à 191,60 CHF.
- Danone : AlphaValue/Baader Europe reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 79,70 à 80,10 EUR.
- Eutelsat Communications : BNP Paribas initie la couverture avec une recommandation de performance de marché et un objectif de cours de 2 EUR.
- Evolution : Barclays passe de surpondérer à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 890 SEK à 575 SEK.
- Givaudan : AlphaValue/Baader Europe reste à alléger avec un objectif de cours réduit de 3231 à 3186 CHF.
- Inficon Holding : Oddo BHF démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 110 CHF.
- Meliá Hotels International : AlphaValue/Baader Europe passe de acheter à accumuler avec un objectif de cours relevé de 9,41 à 9,42 EUR.
- Next : AlphaValue/Baader Europe passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 15066 à 15326 GBX.
- Norconsult : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 55 NOK.
- Pernod Ricard : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 102 à 103 EUR.
- Rational : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 750 à 785 EUR.
- Saint-Gobain : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 100 à 95 EUR.
- SES S.A. : BNP Paribas reprend le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 7,20 EUR.
- Swiss Life Holding : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 805 à 850 CHF.
- Swiss Re : Autonomous Research passe de surperformance à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 145 CHF à 125 CHF.
- Tomra Systems : SB1 Markets passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 115 NOK à 110 NOK.
- Viridien : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours de 117 EUR.
- Zurich Insurance : Autonomous Research passe de performance de marché à sousperformance avec un objectif de cours de 560 CHF.
Avis d'analystes du jour : BNP préfère SES à Eutelsat, nouveau soutien pour Viridien, ArgenX dégradée
La sélection du jour est marquée par la sanction brutale de Barclays sur Evolution et le repli de l'assurance suisse (Swiss Re, Zurich), tous dégradés à la vente. A l'inverse, Viridien et Rational profitent de relèvements à l'achat, tandis qu'ADP encaisse un double abaissement de recommandation.
Publié le 18/12/2025 à 08:34