  • Argenx Se : Baird passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 924 à 858 USD.
  • Atos : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 94 à 99,40 EUR.
  • Aéroports De Paris : AlphaValue/Baader Europe passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 137 à 139 EUR. Oddo BHF passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 135 à 119 EUR.
  • Burkhalter Holding : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 128 à 133 CHF.
  • Comet Holding : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 310 CHF.
  • Compagnie Financière Richemont : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 188 à 191,60 CHF.
  • Danone : AlphaValue/Baader Europe reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 79,70 à 80,10 EUR.
  • Eutelsat Communications : BNP Paribas initie la couverture avec une recommandation de performance de marché et un objectif de cours de 2 EUR.
  • Evolution : Barclays passe de surpondérer à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 890 SEK à 575 SEK.
  • Givaudan : AlphaValue/Baader Europe reste à alléger avec un objectif de cours réduit de 3231 à 3186 CHF.
  • Inficon Holding : Oddo BHF démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 110 CHF.
  • Meliá Hotels International : AlphaValue/Baader Europe passe de acheter à accumuler avec un objectif de cours relevé de 9,41 à 9,42 EUR.
  • Next : AlphaValue/Baader Europe passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 15066 à 15326 GBX.
  • Norconsult : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 55 NOK.
  • Pernod Ricard : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 102 à 103 EUR.
  • Rational : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 750 à 785 EUR.
  • Saint-Gobain : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 100 à 95 EUR.
  • SES S.A. : BNP Paribas reprend le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 7,20 EUR.
  • Swiss Life Holding : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 805 à 850 CHF.
  • Swiss Re : Autonomous Research passe de surperformance à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 145 CHF à 125 CHF.
  • Tomra Systems : SB1 Markets passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 115 NOK à 110 NOK.
  • Viridien : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours de 117 EUR.
  • Zurich Insurance : Autonomous Research passe de performance de marché à sousperformance avec un objectif de cours de 560 CHF.