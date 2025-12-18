Oracle n'est plus prophète en son pays

La méfiance envers la poursuite de la fiesta boursière autour de l'intelligence artificielle crispe les investisseurs. L'homme malade de l'IA s'appelle Oracle. Le groupe cristallise les craintes du marché. Il a provoqué à lui seul un retournement de tendance hier à Wall Street. Aujourd'hui, tout en gardant un oeil sur l'IA, les investisseurs vont s'intéresser à deux banques centrales et à quelques résultats de grandes entreprises américaines, dont Nike et Fedex.