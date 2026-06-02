- Abivax : Jefferies passe d'acheter à conserver et réduit l'objectif de cours de 160 USD à 90 USD. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 145 à 132 USD. Truist Securities maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 140 à 135 USD. Citizens maintient sa recommandation de surperformance de marché et relève l'objectif de cours de 131 à 187 USD.
- ABN Amro Bank : ING Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 24 à 40,50 EUR.
- Ahold Delhaize : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 45 à 40 EUR.
- Akzo Nobel : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 47 à 57 EUR.
- Atos : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 66,10 à 69,80 EUR.
- Bossard Holding : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 165 à 178 CHF.
- Capgemini : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 140 EUR à 125 EUR.
- Compagnie Financière Richemont : Research Partners AG maintient sa recommandation de conserver et relève l'objectif de cours de 175 à 184 CHF.
- Dassault Aviation : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 340 à 330 EUR.
- Elior Group : Bernstein maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 3 EUR à 1,90 EUR.
- Kongsberg Maritime : DNB Carnegie passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 70 NOK à 50 NOK.
- Naturgy : Bestinver Securities passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 22,50 à 28,25 EUR.
- Nexans : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 170 à 190 EUR.
- Octave Intel : BNP Paribas démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 25 USD. RBC Capital démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 21 USD.
- Securitas : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 210 SEK.
- Salzgitter : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 45,50 à 70,80 EUR.
- SES S.A. : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 6 à 8,80 EUR.
- SFS Group : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 135 à 152 CHF.
- Sodexo : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 43,30 à 42,20 EUR.
- Soitec : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 150 à 130 EUR.
- Uniqa Insurance : AlphaValue/Baader Europe passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 18,20 à 20 EUR.
- Voestalpine : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 49 à 48 EUR.
Avis d'analystes du jour : ça bouge sur Abivax, Soitec et Ahold Delhaize
Les résultats de phase III publiés par Abivax font mouliner les analystes. Parmi les changements notables du jour, Ahold, ABN Amro, Naturgy, Octave et Securitas.
Publié le 02/06/2026 à 08:24