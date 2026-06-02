  • Abivax : Jefferies passe d'acheter à conserver et réduit l'objectif de cours de 160 USD à 90 USD. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 145 à 132 USD. Truist Securities maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 140 à 135 USD. Citizens maintient sa recommandation de surperformance de marché et relève l'objectif de cours de 131 à 187 USD.
  • ABN Amro Bank : ING Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 24 à 40,50 EUR.
  • Ahold Delhaize : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 45 à 40 EUR.
  • Akzo Nobel : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 47 à 57 EUR.
  • Atos : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 66,10 à 69,80 EUR.
  • Bossard Holding : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 165 à 178 CHF.
  • Capgemini : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 140 EUR à 125 EUR.
  • Compagnie Financière Richemont : Research Partners AG maintient sa recommandation de conserver et relève l'objectif de cours de 175 à 184 CHF.
  • Dassault Aviation : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 340 à 330 EUR.
  • Elior Group : Bernstein maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 3 EUR à 1,90 EUR.
  • Kongsberg Maritime : DNB Carnegie passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 70 NOK à 50 NOK.
  • Naturgy : Bestinver Securities passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 22,50 à 28,25 EUR.
  • Nexans : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 170 à 190 EUR.
  • Octave Intel : BNP Paribas démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 25 USD. RBC Capital démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 21 USD.
  • Securitas : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 210 SEK.
  • Salzgitter : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 45,50 à 70,80 EUR.
  • SES S.A. : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 6 à 8,80 EUR.
  • SFS Group : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 135 à 152 CHF.
  • Sodexo : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 43,30 à 42,20 EUR.
  • Soitec : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 150 à 130 EUR.
  • Uniqa Insurance : AlphaValue/Baader Europe passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 18,20 à 20 EUR.
  • Voestalpine : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 49 à 48 EUR.