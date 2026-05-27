Avis d'analystes du jour : ça bouge sur Alstom, Eurofins, TotalEnergies et BP

Dans la sélection du jour, un arbitrage de Citi sur Eiffage et Vinci, des ajustements de Zacks sur les pétrolières et des changements de recommandations sur Intertek, Novo Nordisk, Prosegur et SGS.

Aedifica : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 73 EUR à 79 EUR.

Alstom : Oxcap Analytics reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 27,40 à 21,40 EUR.

BP Plc : Zacks passe de surperformance à neutre et réduit l'objectif de cours de 53 USD à 47 USD.

Bureau Veritas : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 35 à 31 EUR.

Compagnie Financière Richemont : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 200 à 195 CHF.

Dassault Systèmes : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 23 EUR à 24 EUR.

Eiffage : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 125 à 155 EUR.

Eni : Zacks passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 64 USD à 58 USD.

Eurofins Scientific : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 70 EUR à 67 EUR.

Getlink : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 18,20 à 21 EUR.

Gjensidige Forsikring : Barclays passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 250 NOK à 265 NOK.

Intertek Group : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 5 000 GBX à 6 000 GBX.

Maat Pharma : Stifel passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 19 à 3 EUR.

Novo Nordisk : Baptista Research passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 59,50 USD à 59,40 USD.

Norion Bank : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 70 SEK.

Prosegur Cash : Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 0,70 EUR à 0,60 EUR.

Prosegur Compañía De Seguridad : Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 2,95 EUR à 2,60 EUR.

Sampo : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 10,50 à 11 EUR.

SGS : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 95 CHF à 100 CHF.

Shell : Zacks passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 102 USD à 91 USD.

Stellantis : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 9,70 EUR à 9,50 EUR.

TotalEnergies : Zacks passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 92 à 96 USD.

Vinci : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 140 à 133 EUR.