  • Aedifica : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 73 EUR à 79 EUR.
  • Alstom : Oxcap Analytics reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 27,40 à 21,40 EUR.
  • BP Plc : Zacks passe de surperformance à neutre et réduit l'objectif de cours de 53 USD à 47 USD.
  • Bureau Veritas : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 35 à 31 EUR.
  • Compagnie Financière Richemont : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 200 à 195 CHF.
  • Dassault Systèmes : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 23 EUR à 24 EUR.
  • Eiffage : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 125 à 155 EUR.
  • Eni : Zacks passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 64 USD à 58 USD.
  • Eurofins Scientific : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 70 EUR à 67 EUR.
  • Getlink : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 18,20 à 21 EUR.
  • Gjensidige Forsikring : Barclays passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 250 NOK à 265 NOK.
  • Intertek Group : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 5 000 GBX à 6 000 GBX.
  • Maat Pharma : Stifel passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 19 à 3 EUR.
  • Novo Nordisk : Baptista Research passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 59,50 USD à 59,40 USD.
  • Norion Bank : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 70 SEK.
  • Prosegur Cash : Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 0,70 EUR à 0,60 EUR.
  • Prosegur Compañía De Seguridad : Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 2,95 EUR à 2,60 EUR.
  • Sampo : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 10,50 à 11 EUR.
  • SGS : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 95 CHF à 100 CHF.
  • Shell : Zacks passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 102 USD à 91 USD.
  • Stellantis : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 9,70 EUR à 9,50 EUR.
  • TotalEnergies : Zacks passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 92 à 96 USD.
  • Vinci : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 140 à 133 EUR.