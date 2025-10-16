Le retour de la vengeance des actions cycliques ?

Le retour de la volatilité entraîne des séances un peu torturées à Wall Street, où les résultats d'entreprises et une Fed accommodante contrebalancent la guerre commerciale larvée entre les Etats-Unis et la Chine. En Europe, LVMH a permis au CAC 40 de s'extirper de sa macronite aigüe en s'offrant un gain de 2%, pendant qu'ASML rassurait le monde des semiconducteurs.