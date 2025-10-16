- ArgenX : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 795 à 815 EUR.
- ASML Holding : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 900 à 920 EUR. Evercore ISI reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 755 à 1000 EUR.
- AstraZeneca : Baptista Research passe de surperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 92,40 USD à 93,70 USD.
- Banca Monte Dei Paschi Di Siena : Jefferies démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 9,30 EUR.
- Centrica : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 180 à 210 GBX.
- EDP Renováveis : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 9,40 à 15 EUR.
- Elisa : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 53 à 49 EUR.
- Endesa : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 28,60 EUR.
- Exosens : Berenberg démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 57 EUR.
- Flughafen Zürich : Goldman Sachs passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 270 CHF.
- Gestamp Automoción : Bestinver Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 3,15 EUR à 3,75 EUR.
- GTT : Jefferies démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 205 EUR.
- Kering : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 240 à 260 EUR. Berenberg passe de conserver à vendre avec un objectif de cours de 160 EUR.
- LVMH : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 570 EUR. Landesbank Baden-Württemberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 550 à 655 EUR.
- NKT : DNB Carnegie passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 600 DKK à 820 DKK.
- Redeia Corporacion : Barclays passe de surpondérer à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 20,30 à 14 EUR.
- Repsol : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 15,80 EUR.
- Rexel : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 30 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 31 à 34 EUR.
- STMicroelectronics : Aletheia Capital Limited reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 26 à 22 EUR.
- Suominen : Inderes passe de vendre à alléger avec un objectif de cours réduit de 1,70 EUR à 1,60 EUR.
- UBS Group : Zacks reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 48,30 à 46,50 USD.
- Veolia Environnement : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 39 à 38,50 EUR.
Avis d'analystes du jour : ça bouge sur ASML et LVMH, du nouveau sur GTT et Exosens
ASML bénéficie de deux relèvements d'objectif marqués, dont un à 1000 EUR chez Evercore. LVMH voit son objectif relevé à 655 EUR chez Landesbank, mais Berenberg devient plus prudent. Changement de ton chez Barclays sur Centrica, EDP Renováveis et Redeia.
Publié le 16/10/2025 à 08:31