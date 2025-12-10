- Airbus : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 240 à 255 EUR.
- Alcon : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 91 à 84 CHF.
- Alstom : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 18 à 19,50 EUR.
- Aumovio : Barclays démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 60 EUR.
- Aéroports de Paris : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 139 à 140 EUR.
- Continental : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 66 à 70 EUR.
- Elekta : SB1 Markets démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 59 SEK.
- EssilorLuxottica : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 320 à 365 EUR.
- Exosens : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 54 à 60 EUR.
- Ferrari : Morgan Stanley démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 367 EUR. Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 430 à 340 EUR.
- Forvia : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 15 à 18 EUR.
- Gerresheimer : BNP Paribas passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 30 à 22 EUR.
- Kainos Group : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 103000 GBX.
- Lonza Group : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 715 à 701 CHF.
- M6 Métropole Télévision : JP Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 15,10 à 13 EUR.
- Magnum Ice Cream : Barclays démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 13,70 EUR.
- Michelin : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 37,10 EUR à 32,90 EUR.
- Novo Nordisk : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 300 à 350 DKK.
- Novartis : HSBC maintient sa recommandation alléger et relève l'objectif de cours de 84 à 89 CHF.
- Publicis Groupe : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 131 à 130 EUR.
- Roche Holding : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 320 à 365 CHF.
- Safran : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 350 à 375 EUR.
- Sanofi : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 102 EUR à 100 EUR.
- Sartorius Stedim Biotech : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 235 à 275 EUR.
- Sonova Holding : BNP Paribas reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 195 à 170 CHF.
- Straumann Holding : BNP Paribas passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 90 à 110 CHF.
- TF1 : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 13,70 à 12,40 EUR.
- Valeo : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 10 à 11 EUR.
- Vestas : Kepler Cheuvreux passe d'alléger à acheter.
- Vinci : BNP Paribas passe de surperformance à neutre en visant 131 EUR.
- Vivendi : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 2,90 à 3 EUR. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 3,20 à 2,70 EUR.
Avis d'analystes du jour : ça bouge sur Ferrari, Vinci, EssilorLuxottica et Exosens
JP Morgan relève Airbus à 255 EUR et maintient sa surpondération sur Safran, Publicis ou TF1. Fort relèvement aussi pour EssilorLuxottica (+45 EUR), Forvia (+3 EUR) et Exosens (+6 EUR). Changement de ton chez Oddo sur Ferrari, désormais neutre avec un objectif réduit à 340 EUR. BNP Paribas revalorise nettement Straumann, mais abaisse Gerresheimer et Sonova.
Publié le 10/12/2025 à 08:32