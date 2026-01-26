- Bankinter : CaixaBank passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 14,70 à 15,15 EUR.
- BE Semiconductor Industries : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 160 à 210 EUR.
- Big Yellow Group : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1200 GBX à 1225 GBX.
- BNP Paribas : Grupo Santander maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 94,12 EUR à 101,34 EUR.
- Brunello Cucinelli : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 107 à 93 EUR.
- Danone : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 84 EUR à 79 EUR.
- Eiffage : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 137 à 138 EUR.
- Euronext : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 154 EUR à 150 EUR.
- Flughafen Zürich : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 275 à 260 CHF.
- Glencore : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 515 GBX.
- Hammerson : Jefferies passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 250 GBX à 300 GBX.
- HBX Group International : CaixaBank BPI passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 12,50 EUR.
- Hermès International : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 2250 à 2400 EUR.
- Icade : UBS passe d'acheter à vendre avec un objectif de cours réduit de 37 à 19 EUR.
- Ipsen : BNP Paribas maintient sa recommandation de sousperformance et relève l'objectif de cours de 105 à 115 EUR.
- Kering : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 310 à 290 EUR.
- Kion Group : Jefferies passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 63 à 51 EUR.
- Kone : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 61 à 66 EUR.
- LVMH : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 530 à 610 EUR.
- Meliá Hotels International : CaixaBank BPI passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 10,50 EUR à 9,30 EUR.
- Nemetschek : JP Morgan passe de souspondérer à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 90 à 110 EUR.
- Neste : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 20,50 EUR à 24 EUR. Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 18,80 EUR à 25 EUR.
- Norsk Hydro : SB1 Markets passe de neutre à vendre avec un objectif de cours relevé de 70 NOK à 75 NOK.
- OMV : Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 48 à 44 EUR.
- Puig Brands : Bestinver Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 15 à 19 EUR.
- Rockwool : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 240 à 250 DKK.
- Rio Tinto : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 6900 GBX.
- SKF : Jefferies passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 220 SEK à 205 SEK.
- Sandvik : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 260 SEK à 290 SEK.
- Segro : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 709 GBX à 850 GBX.
- STMicroelectronics : Aletheia Capital Limited reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 22 à 24,70 EUR.
- Supermarket Income Reit : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 80 GBX à 90 GBX.
- The British Land Company : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 445 à 440 GBX.
- TotalEnergies : Wolfe Research reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 83 à 86 USD.
- UBS Group : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 37 à 55 CHF.
- Wallenius Wilhelmsen : SB1 Markets démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 95 NOK.
Avis d'analystes du jour : ça bouge sur Hermès (en hausse) et Icade (en baisse), UBS et STM revalorisés
Neste bénéficie d'un double relèvement a l'achat par Goldman Sachs et Morgan Stanley, tandis que Jefferies passe positif sur Hermès mais dégrade Kion et SKF a sous-performance.
Publié le 26/01/2026 à 08:53