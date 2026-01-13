  • Accor : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 52,40 à 56,60 EUR.
  • Air Liquide : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 205 EUR à 200 EUR.
  • Airbus : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 222 à 250 EUR.
  • Airtel Africa : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 330 GBX à 400 GBX.
  • Aker BP : DNB Carnegie passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 245 NOK à 280 NOK.
  • Amundi : RBC Capital reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 66 à 71 EUR.
  • Argenx : DZ Bank AG Research reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 889 à 850 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 950 à 980 USD.
  • ASM International : Jefferies passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours de 495 EUR.
  • BAE Systems : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 2220 GBX à 2140 GBX.
  • Be Semiconductor Industries : New Street Research LLP reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 170 à 220 EUR.
  • Bittium : Inderes passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 14,50 à 36 EUR.
  • BMW : UBS passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 95 à 93 EUR. 
  • EssilorLuxottica : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 365 à 360 EUR.
  • Exosens : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 49 à 52 EUR.
  • FDJ United : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 37,50 à 25,60 EUR.
  • Ferrari : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 415 à 345 EUR.
  • Fuchs Petrolub : JP Morgan démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 38 EUR.
  • Galderma Group : Deutsche Bank démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 165 CHF.
  • Heineken : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 80 à 78 EUR.
  • HMS Networks : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 500 SEK à 480 SEK.
  • Jet2 : Goodbody passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 1525 GBX.
  • Kone : RBC Capital passe de sousperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 48 à 57 EUR.
  • Lagercrantz Group : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 240 SEK.
  • Leonardo : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 57 EUR.
  • Lufthansa : DBS Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 7 à 10 EUR.
  • Michelin : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 31 EUR à 35 EUR.
  • Novo Nordisk : Zacks passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 47 USD à 65 USD.
  • Planisware : UBS démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 28 EUR.
  • Renault : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 47 EUR à 46 EUR.
  • Safran : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 325 à 348 EUR.
  • Sodexo : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 65,50 à 52,60 EUR.
  • Stellantis : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 8,50 à 10 EUR.
  • STMicroelectronics : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 26 à 29 EUR.
  • Swiss Prime Site : Morgan Stanley démarre le suivi à souspondérer avec un objectif de cours de 110 CHF.
  • Swissquote Group Holding : Oddo BHF passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours de 555 CHF.
  • Telia Company : UBS passe à neutre depuis en révision avec un objectif de cours relevé de 35,70 SEK à 41,60 SEK.
  • Thales : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 285 à 280 EUR.
  • Traton : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours de 32 EUR.
  • Volvo : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 305 à 323 SEK.
  • VAT Group : Jefferies passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours de 325 CHF.
  • Vusion : BNP Paribas passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 275 à 210 EUR.
  • Zalando : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 28 à 35 EUR.