Place à l'inflation et aux résultats d'entreprises

Le marché financier garde une étonnante capacité à se détacher du bruit du monde pour poursuivre son ascension. Ça peut paraître étonnant, parce qu'une partie des professionnels continue à envoyer des avertissements de prudence sur la taille de la pile des risques, qui ne fait que grandir. Mon voisin Emile aurait sûrement une explication du genre "c'est normal, il faut bien qu'ils disent un truc qui ressemble à de la sagesse pour justifier leur job et leur salaire".