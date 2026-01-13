- Accor : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 52,40 à 56,60 EUR.
- Air Liquide : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 205 EUR à 200 EUR.
- Airbus : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 222 à 250 EUR.
- Airtel Africa : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 330 GBX à 400 GBX.
- Aker BP : DNB Carnegie passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 245 NOK à 280 NOK.
- Amundi : RBC Capital reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 66 à 71 EUR.
- Argenx : DZ Bank AG Research reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 889 à 850 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 950 à 980 USD.
- ASM International : Jefferies passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours de 495 EUR.
- BAE Systems : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 2220 GBX à 2140 GBX.
- Be Semiconductor Industries : New Street Research LLP reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 170 à 220 EUR.
- Bittium : Inderes passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 14,50 à 36 EUR.
- BMW : UBS passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 95 à 93 EUR.
- EssilorLuxottica : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 365 à 360 EUR.
- Exosens : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 49 à 52 EUR.
- FDJ United : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 37,50 à 25,60 EUR.
- Ferrari : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 415 à 345 EUR.
- Fuchs Petrolub : JP Morgan démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 38 EUR.
- Galderma Group : Deutsche Bank démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 165 CHF.
- Heineken : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 80 à 78 EUR.
- HMS Networks : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 500 SEK à 480 SEK.
- Jet2 : Goodbody passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 1525 GBX.
- Kone : RBC Capital passe de sousperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 48 à 57 EUR.
- Lagercrantz Group : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 240 SEK.
- Leonardo : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 57 EUR.
- Lufthansa : DBS Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 7 à 10 EUR.
- Michelin : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 31 EUR à 35 EUR.
- Novo Nordisk : Zacks passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 47 USD à 65 USD.
- Planisware : UBS démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 28 EUR.
- Renault : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 47 EUR à 46 EUR.
- Safran : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 325 à 348 EUR.
- Sodexo : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 65,50 à 52,60 EUR.
- Stellantis : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 8,50 à 10 EUR.
- STMicroelectronics : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 26 à 29 EUR.
- Swiss Prime Site : Morgan Stanley démarre le suivi à souspondérer avec un objectif de cours de 110 CHF.
- Swissquote Group Holding : Oddo BHF passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours de 555 CHF.
- Telia Company : UBS passe à neutre depuis en révision avec un objectif de cours relevé de 35,70 SEK à 41,60 SEK.
- Thales : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 285 à 280 EUR.
- Traton : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours de 32 EUR.
- Volvo : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 305 à 323 SEK.
- VAT Group : Jefferies passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours de 325 CHF.
- Vusion : BNP Paribas passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 275 à 210 EUR.
- Zalando : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 28 à 35 EUR.
Avis d'analystes du jour : ça bouge sur la défense, ArgenX, Ferrari et Zalando
Le compartiment de la défense est délaissé par Deutsche Bank, qui abaisse son avis sur BAE Systems, Leonardo et Thales. Dans l'automobile, Ferrari et BMW sont dégradées respectivement par UBS et HSBC. Nouveaux suivis sur Planisware et Galderma.
Publié le 13/01/2026 à 09:00