Avis d'analystes du jour : ça bouge sur Orange et Air Liquide

BNP Paribas rebat les cartes de l'assurance européenne : Talanx promu à surperformance, Scor relégué à performance de marché et Swiss Re maintenu sous la ligne de flottaison. Berenberg, de son côté, ampute des deux tiers son objectif sur Zealand Pharma.

Acerinox : CaixaBank BPI passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 13 à 21,90 EUR.

Air Liquide : Equita SIM maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 200 EUR à 182 EUR.

Aubay : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 67 EUR à 68 EUR.

BMW : DZ Bank Research maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 94 EUR à 75 EUR.

BW LPG : SB1 Markets passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 175 NOK à 200 NOK.

Carrefour : JP Morgan maintient sa recommandation souspondérer et réduit l'objectif de cours de 10 EUR à 9 EUR.

Ekinops : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 2,50 à 3 EUR.

Elisa : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 44 à 43 EUR.

Equinor : Zacks passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 45 USD à 36 USD.

Fevertree Drinks : Singer Capital Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 1180 GBX.

H+H International : DNB Carnegie passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 81 DKK à 139 DKK.

Huber+Suhner : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 200 CHF à 250 CHF.

Lenzing : Berenberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 24 à 29,50 EUR.

Nibe Industrier : SB1 Markets démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 35 SEK.

Nokian Renkaat : Svenska Handelsbanken passe de vendre à acheter avec un objectif de cours relevé de 9,50 EUR à 16 EUR.

Orange : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 18,50 à 20,50 EUR.

Polypeptide Group : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 35 à 38 CHF.

Puma : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 26 à 35 EUR.

Rolls-Royce : Bernstein initie la couverture avec une recommandation de performance de marché et fixe un objectif de cours de 1150 GBX.

Scor : BNP Paribas passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 33 EUR.

Siegfried Holding : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 80 CHF à 120 CHF.

Straumann Holding : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 113 à 120 CHF.

Swatch Group : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 193 à 211 CHF.

Swiss Re : BNP Paribas maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 120 à 115 CHF.

Talanx : BNP Paribas passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 110 à 120 EUR.

UBS Group : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 55 à 60 CHF.

Worldline : UBS maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 0,20 à 8 EUR.

Zealand Pharma : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 825 DKK à 300 DKK.