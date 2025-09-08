- Alcon : Needham maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 107 à 101 USD.
- Anheuser-Busch Inbev : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 70 à 65 EUR.
- ASM International : Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 600 à 560 EUR.
- Barry Callebaut : Citi reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 790 à 1100 CHF.
- D'Ieteren Group : Kempen passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 210 à 214 EUR.
- Davide Campari-Milano : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 7 à 6,60 EUR.
- Eiffage : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 162 à 154 EUR.
- Exosens : Stifel maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 38 EUR à 47 EUR.
- Fastighets : Jefferies démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 72 SEK.
- Grand City Properties : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 12 à 14 EUR.
- Henkel : BNP Paribas Exane passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 79 à 86 EUR.
- Inditex : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 54 EUR à 51,50 EUR.
- InPost : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 22 à 20 EUR.
- Kojamo : Jefferies démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 12,50 EUR.
- Marks & Spencer : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 380 GBX à 440 GBX.
- Pernod Ricard : Baptista Research passe de surperformance à conserver avec un objectif de cours réduit de 122,30 EUR à 108,90 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 130 EUR à 125 EUR.
- Quadient : Portzamparc maintient sa recommandation d'achat fort et réduit l'objectif de cours de 25 EUR à 23,10 EUR.
- Ryanair Holdings : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 29,50 à 27,50 EUR.
- Rémy Cointreau : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 70 à 65 EUR.
- Sanofi : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours de 100 EUR.
- Spectris : Deutsche Bank reste à conserver et relève l'objectif de cours de 3763 GBX à 4147 GBX.
- Stef : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 155 à 145 EUR.
- Swiss Life Holding : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 813 à 807 CHF.
- UCB : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 220 à 240 EUR.
- Valneva : Guggenheim reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 14 à 13 USD.
- Vinci : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 152 à 145 EUR.
- Vonovia : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 30 à 31,50 EUR.
- Wolters Kluwer : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours réduit de 160 à 140 EUR.
Avis d'analystes du jour : ça bouge sur Pernod Ricard, Exosens, Ryanair et Sanofi
Kempen passe à l'achat sur D'Ieteren, Jefferies relève sa recommandation sur Grand City Properties et Vonovia. Sanofi est revalorisé par Morgan Stanley, Henkel par BNP Paribas Exane. Citi rehausse nettement son objectif sur Barry Callebaut, Jefferies dégrade Ryanair.
Publié le 08/09/2025 à 08:29