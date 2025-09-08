  • Alcon : Needham maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 107 à 101 USD.
  • Anheuser-Busch Inbev : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 70 à 65 EUR.
  • ASM International : Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 600 à 560 EUR.
  • Barry Callebaut : Citi reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 790 à 1100 CHF.
  • D'Ieteren Group : Kempen passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 210 à 214 EUR.
  • Davide Campari-Milano : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 7 à 6,60 EUR.
  • Eiffage : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 162 à 154 EUR.
  • Exosens : Stifel maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 38 EUR à 47 EUR.
  • Fastighets : Jefferies démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 72 SEK.
  • Grand City Properties : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 12 à 14 EUR.
  • Henkel : BNP Paribas Exane passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 79 à 86 EUR.
  • Inditex : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 54 EUR à 51,50 EUR.
  • InPost : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 22 à 20 EUR.
  • Kojamo : Jefferies démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 12,50 EUR.
  • Marks & Spencer : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 380 GBX à 440 GBX.
  • Pernod Ricard : Baptista Research passe de surperformance à conserver avec un objectif de cours réduit de 122,30 EUR à 108,90 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 130 EUR à 125 EUR.
  • Quadient : Portzamparc maintient sa recommandation d'achat fort et réduit l'objectif de cours de 25 EUR à 23,10 EUR.
  • Ryanair Holdings : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 29,50 à 27,50 EUR.
  • Rémy Cointreau : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 70 à 65 EUR.
  • Sanofi : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours de 100 EUR.
  • Spectris : Deutsche Bank reste à conserver et relève l'objectif de cours de 3763 GBX à 4147 GBX.
  • Stef : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 155 à 145 EUR.
  • Swiss Life Holding : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 813 à 807 CHF.
  • UCB : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 220 à 240 EUR.
  • Valneva : Guggenheim reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 14 à 13 USD.
  • Vinci : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 152 à 145 EUR.
  • Vonovia : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 30 à 31,50 EUR.
  • Wolters Kluwer : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours réduit de 160 à 140 EUR.