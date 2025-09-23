- Antin Infrastructure Partners : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 11,30 à 12,80 EUR.
- Aperam : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 27 à 32,30 EUR.
- Athens International Airport : BNP Paribas Exane passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 9,20 à 10,40 EUR.
- Burberry Group : Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance et relève l'objectif de cours de 580 à 680 GBX.
- Commerzbank : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à sousperformance avec un objectif de cours de 32 EUR.
- Fugro : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 14,50 EUR à 10 EUR.
- Grenke : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 17,70 EUR à 20 EUR.
- GVS : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours réduit de 6,10 EUR à 5,60 EUR.
- Kering : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 195 à 250 EUR.
- Kuehne Und Nagel International : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 175 à 165 CHF. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 180 à 165 CHF.
- Medincell : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 19 EUR à 27 EUR. Portzamparc maintient sa recommandation d'achat fort et relève l'objectif de cours de 20,40 à 24,30 EUR.
- Nibe : Inderes passe de vendre à alléger avec un objectif de cours de 40 SEK.
- Orsted : Clarksons Securities passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 120 DKK à 125 DKK.
- TF Bank : SEB Bank démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 198 SEK.
- TotalEnergies : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 60 à 61 EUR. Zacks maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 67 à 64 USD. BNP Paribas Exane passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours de 53 EUR.
- UCB : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 182 à 235 EUR.
- Unibail-Rodamco-Westfield : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 97 EUR à 105 EUR.
- Vusiongroup : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 265 à 285 EUR.
- Wavestone : Marex démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 61,50 EUR.
- Zurich Insurance Group : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 445 à 520 CHF.
Avis d'analystes du jour : ça bouge sur TotalEnergies, Kering, VusionGroup et UCB sont revalorisées
Oddo BHF abaisse sa recommandation et son objectif à 10 EUR sur Fugro. Bernstein revalorise Vusiongroup à 285 EUR, tandis que Zurich Insurance grimpe à 520 CHF chez Jefferies. BNP Paribas Exane rétrograde Athens Airport et TotalEnergies à neutre.
Publié le 23/09/2025 à 08:41