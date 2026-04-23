Avis d'analystes du jour : ça coupe sur EssilorLuxottica et sur Bureau Veritas

Les brokers ajustent la mire après les publications de résultats récentes : EssilorLuxottica, Bureau Veritas, ASML, ID Logistics, Carrefour et consorts sont concernés.

Abb : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 67 à 71 CHF. Evercore ISI maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 65 à 80 CHF. JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 65 à 70 CHF.

ASM International : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 840 à 1000 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 895 EUR à 835 EUR. HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 891 à 1015 EUR. Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance et relève l'objectif de cours de 600 à 670 EUR.

Bureau Veritas : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'accumuler et relève l'objectif de cours de 31,20 à 32,20 EUR. Citi reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 32,60 à 26,95 EUR.

Carrefour : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 17,20 EUR à 18 EUR.

Croda International : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 3000 à 3500 GBX.

Essilorluxottica : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 285 EUR à 280 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 325 EUR à 300 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 365 à 315 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 315 EUR à 312 EUR.

Givaudan : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 3500 à 3300 CHF.

Hermès International : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 1910 à 1821 EUR.

ID Logistics Group : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 495 à 470 EUR.

KBC Groupe : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 116 EUR à 120 EUR.

Lufthansa : Goodbody passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 7,15 EUR à 6,80 EUR.

Lumo : JP Morgan passe de souspondérer à conserver avec un objectif de cours de 9,50 EUR.

Nokian Renkaat : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 10 à 11 EUR.

Robertet : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 980 à 950 EUR.

Subsea 7 : SEB Bank passe d'acheter à vendre avec un objectif de cours relevé de 294 à 300 NOK.

Symrise : Jefferies passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 69 à 70 EUR.

Temenos Group : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 89 à 93 CHF. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 83 à 90 CHF.

UBS Group : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 30 à 32 CHF.

Vinci : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 196 à 188 EUR.