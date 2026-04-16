Avis d'analystes du jour : ça monte sur ASML et ça baisse sur Hermès

Les publications de résultats d'Hermès et d'ASML n'ont pas été accueillies de la même façon par les analystes, même si le marché a sanctionné lourdement les deux entreprise hier.

Abb : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 950 SEK.

Anglo American : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 2750 GBX à 4250 GBX.

Antofagasta : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 3700 GBX.

ASML Holding : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1450 à 1570 EUR. UBS reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 1500 à 1600 EUR.

BP Plc : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 650 à 700 GBX.

Bytes Technology : UBS passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 415 à 305 GBX.

D'Ieteren : Bernstein démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 230 EUR.

Elia Group : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 136 EUR à 154 EUR.

Galderma : RBC Capital maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 140 à 155 CHF.

Hermès International : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 1820 à 1765 EUR. Grupo Santander reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 2600 à 2300 EUR.

OC Oerlikon : Research Partners passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 4,90 CHF à 3,60 CHF.

Sensirion Holding : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 66 à 72 CHF.

Stellantis : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 7 EUR à 8 EUR.

Technip Energies : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 38 à 41 EUR.

Viscofan : Bestinver Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 66,95 EUR à 67,45 EUR.