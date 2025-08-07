- Ahold Delhaize : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 41 à 42 EUR.
- BP Plc : Freedom Broker dégrade sa recommandation d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 3700 GBX. Berenberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 385 GBX à 500 GBX.
- BBVA : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 14,70 EUR à 18 EUR.
- Beiersdorf : Deutsche Bank dégrade sa recommandation de vendre à conserver avec un objectif de cours de 98 EUR.
- Bouygues : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 41 à 39,50 EUR.
- Eutelsat Communications : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de sousperformance avec un objectif de cours relevé de 1 EUR à 2,90 EUR.
- Evonik Industries : Jefferies passe de souspondérer à conserver avec un objectif de cours réduit de 18,80 à 17,50 EUR.
- Ferrari : HSBC maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 445 à 413 EUR.
- Forvia (Ex-Faurecia) : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 9,10 à 10,10 EUR.
- Fraport : Jefferies passe de souspondérer à conserver avec un objectif de cours relevé de 52 à 70 EUR.
- Interpump Group : Mediobanca passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 44 à 45 EUR.
- Marks & Spencer Group : AlphaValue/Baader Europe déclasse à alléger depuis accumuler avec un objectif de cours réduit de 387 GBX à 365 GBX.
- Neste : BNP Paribas Exane passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 10 à 17 EUR.
- Opmobility : Morgan Stanley maintient sa recommandation de souspondérer et relève l'objectif de cours de 10,20 à 11,10 EUR.
- Sampo : Inderes dégrade d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 9,80 à 10 EUR.
- Safran : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 290 à 320 EUR.
- Siemens Energy : CLSA passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours relevé de 102,50 EUR à 160 EUR.
- Sonova : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours réduit de 225 à 210 CHF.
- Spie : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 50 EUR à 56,50 EUR.
- Swissquote Group Holding : Deutsche Bank démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 620 CHF.
- Tomra Systems : Arctic Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 163 NOK à 170 NOK.
- Wacker Chemie : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 81 à 63 EUR.
Avis d'analystes du jour : ça revalorise sur Eutelsat, Safran, Neste et Siemens Energy
Parmi les principales recommandations d'analystes du jour, BBVA bénéficie d'un double relèvement de Barclays, à la fois sur la recommandation et l'objectif (18 EUR). Siemens Energy grimpe fortement chez CLSA, de 102,50 à 160 EUR. Berenberg devient acheteur sur BP, avec un objectif porté à 500 GBX. Neste séduit BNP Paribas Exane, qui relève son avis à surperformance.
Publié le 07/08/2025 à 08:23