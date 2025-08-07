  • Ahold Delhaize : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 41 à 42 EUR.
  • BP Plc : Freedom Broker dégrade sa recommandation d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 3700 GBX. Berenberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 385 GBX à 500 GBX.
  • BBVA : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 14,70 EUR à 18 EUR.
  • Beiersdorf : Deutsche Bank dégrade sa recommandation de vendre à conserver avec un objectif de cours de 98 EUR.
  • Bouygues : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 41 à 39,50 EUR.
  • Eutelsat Communications : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de sousperformance avec un objectif de cours relevé de 1 EUR à 2,90 EUR.
  • Evonik Industries : Jefferies passe de souspondérer à conserver avec un objectif de cours réduit de 18,80 à 17,50 EUR.
  • Ferrari : HSBC maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 445 à 413 EUR.
  • Forvia (Ex-Faurecia) : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 9,10 à 10,10 EUR.
  • Fraport : Jefferies passe de souspondérer à conserver avec un objectif de cours relevé de 52 à 70 EUR.
  • Interpump Group : Mediobanca passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 44 à 45 EUR.
  • Marks & Spencer Group : AlphaValue/Baader Europe déclasse à alléger depuis accumuler avec un objectif de cours réduit de 387 GBX à 365 GBX.
  • Neste : BNP Paribas Exane passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 10 à 17 EUR.
  • Opmobility : Morgan Stanley maintient sa recommandation de souspondérer et relève l'objectif de cours de 10,20 à 11,10 EUR.
  • Sampo : Inderes dégrade d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 9,80 à 10 EUR.
  • Safran : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 290 à 320 EUR.
  • Siemens Energy : CLSA passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours relevé de 102,50 EUR à 160 EUR.
  • Sonova : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours réduit de 225 à 210 CHF.
  • Spie : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 50 EUR à 56,50 EUR.
  • Swissquote Group Holding : Deutsche Bank démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 620 CHF.
  • Tomra Systems : Arctic Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 163 NOK à 170 NOK.
  • Wacker Chemie : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 81 à 63 EUR.