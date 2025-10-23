Washington hausse le ton envers Pékin et Moscou

Les indices boursiers ont perdu du terrain hier, sous le coup d'un léger renforcement de l'aversion pour le risque, qui a logiquement frappé les chouchous de la cote comme l'or et les valeurs technologiques. La prudence domine encore ce matin après les résultats de Tesla et la posture ferme de la Maison Blanche vis-à-vis de la Chine sur le plan commercial et de la Russie sur le plan géopolitique. Les résultats d'entreprises se multiplient aussi vite que les vidéos IA générées par Donald Trump sur les réseaux sociaux.