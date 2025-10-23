  • Aker Solutions : DNB Carnegie passe de vendre à conserver avec un objectif de cours réduit de 29 NOK à 28 NOK.
  • ArcelorMittal : Wells Fargo reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 33 à 39 USD.
  • Boliden : DNB Carnegie passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 405 à 413 SEK.
  • Carrefour : BNP Paribas Exane reste à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 11 à 10 EUR.
  • Cembre : Equita SIM démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 72 EUR.
  • FDJ United : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 43 à 42 EUR.
  • Hermès International : DZ Bank AG Research maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 2450 à 2600 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 2323 EUR à 2264 EUR.
  • Huber+Suhner : Bank Vontobel AG passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 120 CHF à 150 CHF.
  • Icade : Oddo BHF maintient sa recommandation de sous-performance et relève l'objectif de cours de 21 à 23 EUR.
  • Kering : AlphaValue/Baader Europe reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 347 à 348 EUR. Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 290 à 300 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation sous-pondérer et relève l'objectif de cours de 145 à 200 EUR. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 260 à 310 EUR. TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 260 à 345 EUR.
  • L'Oréal : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 374 à 372 EUR. Landesbank Baden-Württemberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 395 à 370 EUR.
  • Laurent-Perrier : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 124 à 121 EUR.
  • Michelin : Barclays reste à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 26 à 25 EUR. JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 30 à 27 EUR.
  • Morgan Advanced Materials : Berenberg démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 250 GBX.
  • Nokian Renkaat : SEB Bank passe de vendre à conserver avec un objectif de cours de 7,70 EUR.
  • SoftwareOne Holding : Research Partners AG reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 7,60 à 8,50 CHF.
  • Swiss Re : Mediobanca passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours de 157 CHF.
  • TeamViewer : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 18 à 10,50 EUR. DZ Bank AG Research passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 21 à 8,50 EUR.
  • Verimatrix : Portzamparc reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 0,22 à 0,18 EUR.
  • Vusiongroup : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 285 à 290 EUR.
  • WH Smith : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 1310 GBX à 675 GBX.