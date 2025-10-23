- Aker Solutions : DNB Carnegie passe de vendre à conserver avec un objectif de cours réduit de 29 NOK à 28 NOK.
- ArcelorMittal : Wells Fargo reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 33 à 39 USD.
- Boliden : DNB Carnegie passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 405 à 413 SEK.
- Carrefour : BNP Paribas Exane reste à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 11 à 10 EUR.
- Cembre : Equita SIM démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 72 EUR.
- FDJ United : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 43 à 42 EUR.
- Hermès International : DZ Bank AG Research maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 2450 à 2600 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 2323 EUR à 2264 EUR.
- Huber+Suhner : Bank Vontobel AG passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 120 CHF à 150 CHF.
- Icade : Oddo BHF maintient sa recommandation de sous-performance et relève l'objectif de cours de 21 à 23 EUR.
- Kering : AlphaValue/Baader Europe reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 347 à 348 EUR. Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 290 à 300 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation sous-pondérer et relève l'objectif de cours de 145 à 200 EUR. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 260 à 310 EUR. TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 260 à 345 EUR.
- L'Oréal : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 374 à 372 EUR. Landesbank Baden-Württemberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 395 à 370 EUR.
- Laurent-Perrier : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 124 à 121 EUR.
- Michelin : Barclays reste à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 26 à 25 EUR. JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 30 à 27 EUR.
- Morgan Advanced Materials : Berenberg démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 250 GBX.
- Nokian Renkaat : SEB Bank passe de vendre à conserver avec un objectif de cours de 7,70 EUR.
- SoftwareOne Holding : Research Partners AG reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 7,60 à 8,50 CHF.
- Swiss Re : Mediobanca passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours de 157 CHF.
- TeamViewer : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 18 à 10,50 EUR. DZ Bank AG Research passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 21 à 8,50 EUR.
- Verimatrix : Portzamparc reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 0,22 à 0,18 EUR.
- Vusiongroup : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 285 à 290 EUR.
- WH Smith : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 1310 GBX à 675 GBX.
Avis d'analystes du jour : ça s'ajuste sur L'Oréal, Kering et VusionGroup, Michelin et TeamViewer souffrent
Kering fait l'objet d'une salve de relèvements d'objectifs, jusqu'à 345 EUR chez TD Cowen, sans changement de recommandation. TeamViewer subit deux abaissements drastiques, dont un objectif divisé par deux chez DZ Bank. Swiss Re est relevée à surperformance par Mediobanca avec un objectif à 157 CHF.
Publié le 23/10/2025 à 08:38