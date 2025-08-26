  • Alcon : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 83 à 73 CHF. Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 80 à 69 CHF.
  • ArgenX : Piper Sandler reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 750 à 820 USD.
  • Associated British Foods : Deutsche Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 2220 GBX à 2130 GBX.
  • Biomérieux : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 127 à 124 EUR.
  • Bonesupport Holding : Stifel démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 375 SEK.
  • Bouygues : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 38 à 49 EUR.
  • Deutsche Bank : Zacks passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 34 USD à 39,50 USD.
  • DiaSorin : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 100 à 101 EUR.
  • HelloFresh : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 10,60 EUR à 9,88 EUR.
  • Huber+Suhner : AlphaValue/Baader Europe passe d'une recommandation de vendre à accumuler avec un objectif de cours relevé de 86,30 CHF à 125 CHF.
  • Ipsos : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 62 à 50 EUR.
  • KBC Groupe : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 102 à 110 EUR.
  • Kingfisher : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 320 à 280 GBX.
  • Krones : Jefferies démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 175 EUR.
  • Merck : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 160 à 150 EUR.
  • Novo Nordisk : Zacks passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 55 USD à 48 USD.
  • Northumbrian Water : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 530 à 615 GBX.
  • Orange : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 13 EUR à 14 EUR.
  • TotalEnergies : Zacks maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 65 à 67 USD.
  • UBS Group : Autonomous Research reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 27 à 27,50 CHF.
  • Xvivo Perfusion : Stifel démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 408 SEK.