- Alcon : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 83 à 73 CHF. Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 80 à 69 CHF.
- ArgenX : Piper Sandler reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 750 à 820 USD.
- Associated British Foods : Deutsche Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 2220 GBX à 2130 GBX.
- Biomérieux : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 127 à 124 EUR.
- Bonesupport Holding : Stifel démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 375 SEK.
- Bouygues : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 38 à 49 EUR.
- Deutsche Bank : Zacks passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 34 USD à 39,50 USD.
- DiaSorin : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 100 à 101 EUR.
- HelloFresh : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 10,60 EUR à 9,88 EUR.
- Huber+Suhner : AlphaValue/Baader Europe passe d'une recommandation de vendre à accumuler avec un objectif de cours relevé de 86,30 CHF à 125 CHF.
- Ipsos : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 62 à 50 EUR.
- KBC Groupe : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 102 à 110 EUR.
- Kingfisher : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 320 à 280 GBX.
- Krones : Jefferies démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 175 EUR.
- Merck : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 160 à 150 EUR.
- Novo Nordisk : Zacks passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 55 USD à 48 USD.
- Northumbrian Water : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 530 à 615 GBX.
- Orange : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 13 EUR à 14 EUR.
- TotalEnergies : Zacks maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 65 à 67 USD.
- UBS Group : Autonomous Research reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 27 à 27,50 CHF.
- Xvivo Perfusion : Stifel démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 408 SEK.
Avis d'analystes du jour : changements de recos sur Bouygues et BioMérieux, nouveaux suivis sur Xvivo et Krones
Parmi les changements notables, on note Bouygues (JP Morgan passe à surpondérer, objectif relevé à 49 EUR) et Associated British Foods (Deutsche Bank passe à vendre). Ajustements marqués sur Alcon (objectifs réduits chez Vontobel et Deutsche Bank) et Novo Nordisk (Zacks abaisse à sousperformance). Suivis initiés à l'achat sur Bonesupport, Krones et Xvivo Perfusion.
Publié le 26/08/2025 à 08:38