  • Aberdeen Group : RBC Capital passe de sous-performance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 140 GBX à 195 GBX.
  • Cbrain : ABG Sundal Collier passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 230 DKK.
  • Eurazeo : Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 95 à 85 EUR.
  • HelloFresh : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 11 à 9,50 EUR.
  • Huber+Suhner : Research Partners reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 126 à 131 CHF.
  • Intesa Sanpaolo : Citi reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 5,10 à 6,50 EUR.
  • Jyske Bank : ABG Sundal Collier passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 695 DKK à 767 DKK.
  • KBC Groupe : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 110 à 120 EUR.
  • LVMH : CICC passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 550 à 480 EUR.
  • NIBE Industrier : Inderes passe d'alléger à vendre avec un objectif de cours de 40 SEK.
  • Prysmian : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 78 à 85 EUR.
  • Straumann : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 120 à 113 CHF.
  • Swiss Life : Oddo BHF passe de surperformance à conserver avec un objectif de cours de 900 CHF.
  • Trifork Group : ABG Sundal Collier passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 95 DKK à 115 DKK.
  • United Utilities : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1280 GBX à 1535 GBX.
  • Vinci : DZ Bank AG Research reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 142 à 150 EUR.
  • Watches Of Switzerland Group : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 555 à 425 GBX.