La tech nous fait une petite déprime de rentrée

Curieuse séance boursière hier. Les valeurs cycliques européennes se sont un peu enflammées, mais le secteur technologique américain a piqué du nez. Au milieu de tout ça, les valeurs de la défense ont été secouées par la perspective d'une évolution positive du conflit russo-ukrainien. Ça brasse pas mal en attendant le rendez-vous prévu avec le patron de la banque centrale américaine, vendredi.