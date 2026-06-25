Avis d'analystes du jour : Citi repasse acheteur de L'Oréal, Jefferies prudent sur le chocolat

Citi vise 435 EUR sur L'Oréal après avoir repassé son conseil à l'achat. Du mouvement aussi sur LVMH, Dassault Systèmes et du nouveau sur Lindt.

Accor : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 53 à 62 EUR.

ABB Ltd : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 68 à 70 CHF.

Capgemini : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 115 à 95 EUR.

Dassault Systèmes : Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 15 EUR à 13 EUR.

Domino's Pizza Group : JP Morgan démarre le suivi à souspondérer avec un objectif de cours de 145 GBX.

Exail Technologies : Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 165 à 145 EUR.

Freenet : UBS passe de vendre à conserver avec un objectif de cours de 25 EUR.

Gecina : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 96 EUR à 90 EUR.

Holcim : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 78 à 80 CHF.

Italgas : Equita SIM passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 11,20 EUR.

Klépierre : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 33 à 34 EUR.

L'Oréal : Citi passe de neutre à achat en visant 435 EUR.

Lindt : Jefferies démarre le suivi à sousperformance avec un objectif de cours de 81 660 CHF.

Lonza : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 670 à 720 CHF.

LVMH : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 606 EUR à 604 EUR.

NCAB Group : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 77 SEK à 100 SEK.

Pihlajalinna Oyj : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 11,90 EUR à 13 EUR.

RWE : AlphaValue/Baader Europe passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 61,60 à 64,40 EUR.

Swatch Group : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 180 à 200 CHF.

Temenos Group : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 90 à 85 CHF.

Trigano : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 193 EUR à 187 EUR.

Vat Group : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 650 à 760 CHF.

Vusiongroup : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 250 à 220 EUR.