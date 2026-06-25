- Accor : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 53 à 62 EUR.
- ABB Ltd : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 68 à 70 CHF.
- Capgemini : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 115 à 95 EUR.
- Dassault Systèmes : Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 15 EUR à 13 EUR.
- Domino's Pizza Group : JP Morgan démarre le suivi à souspondérer avec un objectif de cours de 145 GBX.
- Exail Technologies : Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 165 à 145 EUR.
- Freenet : UBS passe de vendre à conserver avec un objectif de cours de 25 EUR.
- Gecina : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 96 EUR à 90 EUR.
- Holcim : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 78 à 80 CHF.
- Italgas : Equita SIM passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 11,20 EUR.
- Klépierre : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 33 à 34 EUR.
- L'Oréal : Citi passe de neutre à achat en visant 435 EUR.
- Lindt : Jefferies démarre le suivi à sousperformance avec un objectif de cours de 81 660 CHF.
- Lonza : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 670 à 720 CHF.
- LVMH : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 606 EUR à 604 EUR.
- NCAB Group : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 77 SEK à 100 SEK.
- Pihlajalinna Oyj : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 11,90 EUR à 13 EUR.
- RWE : AlphaValue/Baader Europe passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 61,60 à 64,40 EUR.
- Swatch Group : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 180 à 200 CHF.
- Temenos Group : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 90 à 85 CHF.
- Trigano : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 193 EUR à 187 EUR.
- Vat Group : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 650 à 760 CHF.
- Vusiongroup : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 250 à 220 EUR.
Avis d'analystes du jour : Citi repasse acheteur de L'Oréal, Jefferies prudent sur le chocolat
Citi vise 435 EUR sur L'Oréal après avoir repassé son conseil à l'achat. Du mouvement aussi sur LVMH, Dassault Systèmes et du nouveau sur Lindt.
Publié le 25/06/2026 à 08:53
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