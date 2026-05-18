  • ABN Amro Bank : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 38,10 EUR à 41 EUR.
  • BP Plc : Gerdes Energy Research passe de neutre à acheter avec un objectif de cours de 5400 GBX.
  • Burberry Group : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours de 1350 GBX.
  • Cohort : Jefferies démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 1290 GBX.
  • Commerzbank : Keefe Bruyette & Woods passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 39 EUR.
  • Eutelsat Communications : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 2,10 à 2,70 EUR.
  • FLSmidth : Nordea Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 545 DKK.
  • Future Plc : Stifel passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 990 GBX à 355 GBX.
  • Kempower : Inderes passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours de 15 EUR.
  • Lectra : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 31 à 27,50 EUR.
  • Mowi : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 225 NOK à 220 NOK.
  • Naturgy Energy Group : Kutxabank Investment démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 30,40 EUR.
  • Outokumpu : AlphaValue/Baader Europe passe d'une recommandation de vendre à accumuler et relève l'objectif de cours de 4,78 EUR à 6 EUR.
  • Publicis Groupe : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 88 EUR à 90 EUR.
  • Rheinmetall : Citi passe de neutre à acheter et réduit l'objectif de cours de 1480 EUR à 1408 EUR.
  • Robertet : Bernstein démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 888 EUR.
  • Saab : Citi passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 516 SEK à 527 SEK.
  • Salzgitter : AlphaValue/Baader Europe passe à accumuler depuis alléger et relève l'objectif de cours de 53 EUR à 67,70 EUR.
  • Schindler Holding : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 315 à 320 CHF.
  • Suss Microtec : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 58 EUR à 109 EUR.
  • Technoprobe : UBS reprend le suivi à l'achat avec un objectif de cours relevé de 18 à 36 EUR.
  • Teleperformance : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 60 EUR à 67 EUR.
  • TKH Group : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 48 à 53 EUR.
  • Vallourec : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 21 à 31 EUR.