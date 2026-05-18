- ABN Amro Bank : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 38,10 EUR à 41 EUR.
- BP Plc : Gerdes Energy Research passe de neutre à acheter avec un objectif de cours de 5400 GBX.
- Burberry Group : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours de 1350 GBX.
- Cohort : Jefferies démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 1290 GBX.
- Commerzbank : Keefe Bruyette & Woods passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 39 EUR.
- Eutelsat Communications : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 2,10 à 2,70 EUR.
- FLSmidth : Nordea Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 545 DKK.
- Future Plc : Stifel passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 990 GBX à 355 GBX.
- Kempower : Inderes passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours de 15 EUR.
- Lectra : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 31 à 27,50 EUR.
- Mowi : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 225 NOK à 220 NOK.
- Naturgy Energy Group : Kutxabank Investment démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 30,40 EUR.
- Outokumpu : AlphaValue/Baader Europe passe d'une recommandation de vendre à accumuler et relève l'objectif de cours de 4,78 EUR à 6 EUR.
- Publicis Groupe : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 88 EUR à 90 EUR.
- Rheinmetall : Citi passe de neutre à acheter et réduit l'objectif de cours de 1480 EUR à 1408 EUR.
- Robertet : Bernstein démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 888 EUR.
- Saab : Citi passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 516 SEK à 527 SEK.
- Salzgitter : AlphaValue/Baader Europe passe à accumuler depuis alléger et relève l'objectif de cours de 53 EUR à 67,70 EUR.
- Schindler Holding : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 315 à 320 CHF.
- Suss Microtec : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 58 EUR à 109 EUR.
- Technoprobe : UBS reprend le suivi à l'achat avec un objectif de cours relevé de 18 à 36 EUR.
- Teleperformance : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 60 EUR à 67 EUR.
- TKH Group : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 48 à 53 EUR.
- Vallourec : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 21 à 31 EUR.
Avis d'analystes du jour : Citi revient sur Rheinmetall, BNP revalorise Vallourec
Pour démarrer la semaine, des objectifs relevés sur Vallourec, Teleperformance, Technoprobe et Eutelsat. Morgan Stanley repasse positif sur Burberry et Gerdes achète BP.
Publié le 18/05/2026 à 08:22