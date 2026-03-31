Avis d'analystes du jour : Citi se lance sur Rheinmetall, Crédit Agricole, Aker BP et Givaudan dégradées

Du côté des abaissements, Aker BP, Crédit Agricole et Givaudan sont en première ligne. A l'inverse, les brokers apportent du soutien à à Beiersdorf, Porr, Sonova et Vestas.

Aker BP : Norne Securities AS passe de conserver à vendre avec un objectif de cours relevé de 280 NOK à 320 NOK.

Arcelormittal : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 35,40 à 45 EUR.

Beiersdorf : UBS passe de vendre à neutre et réduit l'objectif de cours de 90 EUR à 80 EUR.

Clariant : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 8 à 7,50 CHF.

Crédit Agricole : Autonomous Research passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 20,50 à 19,80 EUR.

CTS Eventim : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 110 à 95 EUR.

Deezer : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 2,50 à 1,40 EUR.

Domino's Pizza Group : Barclays passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 190 GBX.

Edenred : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 35 à 31 EUR.

Givaudan : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 3580 CHF à 2915 CHF.

GTT : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 210 EUR à 235 EUR.

Helleniq Energy Holdings : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 8,50 EUR à 11,20 EUR.

Invisio : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 335 SEK.

Kering : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 316 à 272 EUR.

Kier Group : RBC Capital démarre le suivi à performance de secteur avec un objectif de cours de 215 GBX.

Nanobiotix : HC Wainwright & Co maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 23 à 32 EUR.

Porr : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 36 à 41,50 EUR.

Rexel : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 36,20 EUR à 34,10 EUR.

Rheinmetall : Citi démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 1480 EUR.

Saint-Gobain : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 93 EUR à 83 EUR.

Schneider Electric : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 318 à 294 EUR.

Sonova : JP Morgan passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 158 CHF à 163 CHF.

Swatch Group : UBS maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 90 à 95 CHF.

Veolia Environnement : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 33 à 36 EUR.

Vestas Wind Systems : Rothschild & Co Redburn passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 155 DKK à 230 DKK.

Vitrolife : Pareto Securities démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 110 SEK.