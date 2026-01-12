  • Alstom : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 19,50 à 21,50 EUR.
  • Amrize : Baptista Research passe de surperformance à conserver avec un objectif de cours de 59,40 USD.
  • Associated British Foods : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 3100 GBX à 1800 GBX.
  • Atos SE : Invest Securities SA maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 62 EUR à 64 EUR
  • Barry Callebaut : Deutsche Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours de 1000 CHF.
  • Bic : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 49 EUR à 53 EUR.
  • British American Tobacco : Baptista Research passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 54 USD à 59,40 USD.
  • Capgemini : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 145 à 142 EUR.
  • Danone : Deutsche Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 74 à 67 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 86 EUR à 95 EUR.
  • Engie : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 25,80 EUR à 26,50 EUR.
  • Haleon : Deutsche Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 360 GBX à 340 GBX.
  • Indra Sistemas : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 47 à 60 EUR.
  • Informa : Citi démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 975 GBX.
  • Innate Pharma : Goldman Sachs initie la couverture avec une recommandation de conserver et un objectif de cours de 2,39 EUR.
  • Inventiva : Leerink Partners démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 12 USD.
  • L'Oréal : Deutsche Bank passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 340 à 360 EUR.
  • Legrand : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 146 à 126 EUR.
  • Mondi : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 1000 GBX à 800 GBX.
  • Nestle : UBS reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 80 à 78 CHF.
  • Netcompany Group : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 312 à 332 DKK.
  • Nexans : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 139 à 135 EUR.
  • OVH Groupe : BNP Paribas reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 8 à 7 EUR.
  • Pearson : Citi démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 1300 GBX.
  • Relx : Citi démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 3325 GBX.
  • Safran : Rothschild & Co Redburn reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 325 à 360 EUR.
  • Sage Group : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 1400 GBX à 1425 GBX.
  • Schneider Electric : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 278 à 294 EUR.
  • Sinch : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 22,50 SEK à 27,50 SEK.
  • Sodexo : Citi reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 52 à 48 EUR.
  • SoftwareOne Holding : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 8,10 CHF à 7,90 CHF.
  • Sopra Steria Group : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 160 à 168 EUR. UBS démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 178 EUR.
  • Swissquote : Research Partners AG passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 490 CHF à 580 CHF.
  • Tietoevry : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 18,75 à 18 EUR.
  • UBS Group : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 38 à 43 CHF.
  • Vicat : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 69 EUR à 80 EUR.
  • Wolters Kluwer : Citi démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 125 EUR.
  • WPP Group : Citi démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 365 GBX.