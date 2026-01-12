- Alstom : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 19,50 à 21,50 EUR.
- Amrize : Baptista Research passe de surperformance à conserver avec un objectif de cours de 59,40 USD.
- Associated British Foods : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 3100 GBX à 1800 GBX.
- Atos SE : Invest Securities SA maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 62 EUR à 64 EUR
- Barry Callebaut : Deutsche Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours de 1000 CHF.
- Bic : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 49 EUR à 53 EUR.
- British American Tobacco : Baptista Research passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 54 USD à 59,40 USD.
- Capgemini : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 145 à 142 EUR.
- Danone : Deutsche Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 74 à 67 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 86 EUR à 95 EUR.
- Engie : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 25,80 EUR à 26,50 EUR.
- Haleon : Deutsche Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 360 GBX à 340 GBX.
- Indra Sistemas : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 47 à 60 EUR.
- Informa : Citi démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 975 GBX.
- Innate Pharma : Goldman Sachs initie la couverture avec une recommandation de conserver et un objectif de cours de 2,39 EUR.
- Inventiva : Leerink Partners démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 12 USD.
- L'Oréal : Deutsche Bank passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 340 à 360 EUR.
- Legrand : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 146 à 126 EUR.
- Mondi : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 1000 GBX à 800 GBX.
- Nestle : UBS reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 80 à 78 CHF.
- Netcompany Group : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 312 à 332 DKK.
- Nexans : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 139 à 135 EUR.
- OVH Groupe : BNP Paribas reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 8 à 7 EUR.
- Pearson : Citi démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 1300 GBX.
- Relx : Citi démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 3325 GBX.
- Safran : Rothschild & Co Redburn reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 325 à 360 EUR.
- Sage Group : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 1400 GBX à 1425 GBX.
- Schneider Electric : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 278 à 294 EUR.
- Sinch : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 22,50 SEK à 27,50 SEK.
- Sodexo : Citi reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 52 à 48 EUR.
- SoftwareOne Holding : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 8,10 CHF à 7,90 CHF.
- Sopra Steria Group : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 160 à 168 EUR. UBS démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 178 EUR.
- Swissquote : Research Partners AG passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 490 CHF à 580 CHF.
- Tietoevry : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 18,75 à 18 EUR.
- UBS Group : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 38 à 43 CHF.
- Vicat : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 69 EUR à 80 EUR.
- Wolters Kluwer : Citi démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 125 EUR.
- WPP Group : Citi démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 365 GBX.
Avis d'analystes du jour : Danone et Barry Callebaut punies par la DB, Sopra Steria et Schneider mieux traités
Deutsche Bank pèse sur le secteur de la consommation en passant à la vente sur Danone et Barry Callebaut, tandis que Morgan Stanley dégrade Capgemini et plusieurs valeurs technologiques. Goldman Sachs réajuste sa stratégie sur les industrielles en abaissant Legrand à neutre, tout en relevant ses objectifs sur Schneider Electric et Engie.
Publié le 12/01/2026 à 08:56