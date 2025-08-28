- Accelleron Industries : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 49 à 63 CHF. Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 71 à 70 CHF.
- Aedifica : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 77,80 à 78,10 EUR.
- Ageas : AlphaValue/Baader Europe reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 64,60 à 66,30 EUR.
- Alan Allman Associates : Oddo BHF maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 4 EUR à 3 EUR.
- Alfen : Jefferies passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 12 à 8 EUR.
- ArgenX : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 685 à 885 EUR.
- Asr Nederland : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 60 à 65 EUR.
- Cancom : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 30 à 29 EUR.
- Dermapharm Holding : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 49 à 34 EUR.
- Georg Fischer : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 78 CHF.
- Friedrich Vorwerk Group : Jefferies passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 60 à 64 EUR.
- Fugro : Jefferies passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 12,50 à 10 EUR.
- Givaudan : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 3850 à 3700 CHF.
- Pandora : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 960 à 880 DKK.
- Ryanair Holdings : Zacks passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 66 USD à 81 USD.
Avis d'analystes du jour : de bonnes nouvelles pour ArgenX, Ryanair et Cancom
Les recommandations du jour ! Jefferies relève Accelleron mais abaisse Alfen, Fugro et Dermapharm. Cancom bénéficie d'un double mouvement positif avec un relèvement à l'achat malgré un objectif en baisse. ArgenX voit son objectif fortement rehaussé par Bernstein à 885 EUR.
Publié le 28/08/2025 à 08:46