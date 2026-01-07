- ABB Ltd : Bernstein passe de sous-performance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 50 CHF à 60 CHF.
- Adecco Group : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 43 à 42,50 CHF.
- Air France-KLM : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 14 à 14,50 EUR.
- Air Liquide : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 208 à 195 EUR.
- Arcelormittal : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 33,70 EUR à 46,20 EUR.
- ASM International : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 640 à 675 EUR.
- Atlas Copco : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 170 SEK à 200 SEK.
- Avio : Jefferies démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 39,50 EUR.
- Aéroports De Paris : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 148 à 147 EUR.
- Bachem Holding : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 75 à 60 CHF.
- Bayer : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 30 à 45 EUR.
- Biomérieux : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché et réduit l'objectif de cours de 132 EUR à 110 EUR.
- Bouygues : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 44 à 49 EUR.
- Danone : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 83 à 92 EUR.
- Diasorin : Barclays passe de pondération de marché à sous-pondérer et réduit l'objectif de cours de 105 EUR à 60 EUR.
- DSV : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 1930 DKK.
- Eiffage : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 168 à 172 EUR.
- Elisa : UBS passe de neutre à acheter et réduit l'objectif de cours de 49,30 EUR à 45,70 EUR.
- Getlink : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 18,30 à 18,20 EUR.
- Ipsen : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 125 à 130 EUR.
- Kering : RBC Capital maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 280 à 340 EUR.
- Kuehne Und Nagel International : Oddo BHF démarre le suivi à sous-performance avec un objectif de cours de 155 CHF.
- L'Oréal : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 410 à 405 EUR.
- Lindt : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 115 000 à 116 000 CHF.
- Lufthansa : Morgan Stanley passe de sous-pondérer à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 5,40 EUR à 9,30 EUR.
- Magnum Ice Cream : Jefferies démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 13,60 EUR.
- Nestlé : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 79 à 74 CHF. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 81 à 76 CHF.
- Nexans : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 123 à 130 EUR.
- Orkla : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 130 NOK à 125 NOK.
- Polypeptide Group : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 35 à 33 CHF.
- Rexel : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 32 à 42 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 41 à 41,80 EUR.
- Schneider Electric : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 275 à 285 EUR.
- Société Générale : Rothschild & Co Redburn reprend la couverture avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 85 EUR.
- Sodexo : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 53 à 46 EUR.
- Trigano : UBS reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 190 à 195 EUR.
- UBS Group : Landesbank Baden-Wuerttemberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 35,50 à 43,50 CHF.
- Vinci : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 138 à 139 EUR.
- Worldline : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 1,70 à 1,60 EUR.
Avis d'analystes du jour : de nouveaux avis positifs sur Société Générale, Danone et ArcelorMittal
Morgan Stanley relève Arcelormittal et Lufthansa à surpondérer, tandis que Bernstein passe à surperformance sur Danone. A l'inverse, Barclays sanctionne le secteur de la santé en dégradant Biomérieux et Diasorin, alors que Sodexo est abaissé par Morgan Stanley. Enfin, Rothschild reprend le suivi de Société Générale à l'achat.
Publié le 07/01/2026 à 08:17