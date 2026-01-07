Les records continuent à tomber en bourse

Après trois séances de hausse sur trois possibles en 2026, les indices boursiers occidentaux explorent de nouveaux sommets inviolés. Aux Etats-Unis, le vénérable Dow Jones est même à deux doigts d'atteindre 50 000 points, après avoir doublé en six ans. Le bruit des tensions géopolitiques ne perturbe pas vraiment le marché, même si la volatilité du pétrole va crescendo après l'opération américaine au Venezuela.