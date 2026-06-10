Avis d'analystes du jour : des avis positifs sur Danone, VAT et Basic-Fit

Le relèvement le plus spectaculaire du jour vient d'UBS, qui part faire de l'exercice chez Basic-Fit en doublant son objectif. Adidas décroche un relèvement d'objectif de RBC, mais un abaissement de recommandation. Jefferies a du mal à adhérer au scénario du marché sur Soitec.

Adidas : RBC Capital passe à surperformance de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 170 à 210 EUR.

Anheuser-Busch Inbev : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 85 EUR à 88 EUR.

Basic-Fit : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 23,50 EUR à 43,50 EUR.

Beiersdorf : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 82 à 76 EUR.

Danone : Grupo Santander passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 81,90 à 85 EUR.

Inficon Holding : UBS reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 170 à 190 CHF.

Keskisuomalainen : Inderes passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours de 10,50 EUR.

Klépierre : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 37,50 EUR à 40 EUR.

Repsol : AlphaValue/Baader Europe passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours relevé de 25,50 à 30,80 EUR.

Rémy Cointreau : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et réduit l'objectif de cours de 49,10 EUR à 46,80 EUR.

Scandi Standard : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 170 SEK.

Sitowise Group : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 2,60 à 3,10 EUR.

Soitec : Jefferies passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 45 à 85 EUR.

Solvay : Deutsche Bank passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 23,50 EUR à 26 EUR.

Vat Group : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 650 à 745 CHF.

Viridien : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 163 à 130 EUR.

Vivendi : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 2,70 à 2,60 EUR.

Worldline : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 0,64 EUR à 0,60 EUR.