- A2A : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 2,55 EUR à 3,25 EUR.
- Amundi : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 68 à 63 EUR.
- ArgenX : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 655 à 675 EUR.
- ASML Holding : Baptista Research passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 824,70 USD à 1128,60 USD.
- Axa : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 45 à 44,50 EUR.
- Clariant : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 10 à 8,50 CHF.
- Compagnie Financière Richemont : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 155 à 190 CHF.
- Compagnie Financière Tradition : Oddo BHF démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 314 CHF.
- Dassault Systèmes : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 37 EUR à 32 EUR.
- DNB : Autonomous Research passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 289 NOK à 288 NOK.
- DNO : SB1 Markets passe de neutre à acheter avec un objectif de cours de 15 NOK.
- Fugro : Kempen passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 10,50 EUR à 7,30 EUR.
- Kering : CICC reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 170 à 240 EUR. Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 263 à 313 EUR.
- Kion Group : Landesbank Baden-Württemberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 55 à 70 EUR.
- Klépierre : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 31,30 à 33,20 EUR.
- Logitech International : Zacks reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 115 à 127 USD.
- MFE-MediaForEurope : JP Morgan démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 5,80 EUR.
- Nestlé : Berenberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 83,10 à 92 CHF.
- Nokia : Baptista Research passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 8,20 USD à 6,30 USD.
- Orange : New Street Research maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 16,20 EUR à 17 EUR.
- Pennon Group : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 539 GBX à 542 GBX.
- Puma : Landesbank Baden-Württemberg passe d'acheter à vendre avec un objectif de cours réduit de 21 à 16,70 EUR.
- Raiffeisen Bank International : AlphaValue/Baader Europe passe de vendre à alléger avec un objectif de cours relevé de 24,70 à 30,40 EUR.
- Rémy Cointreau : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 46 EUR à 37 EUR.
- Rheinmetall : Rothschild & Co Redburn démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 2300 EUR.
- Saint-Gobain : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 117 à 115 EUR.
- Scor : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 34 à 33,50 EUR.
- Sika : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 200 à 183 CHF.
- Société Générale : RBC Capital reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 62 à 67 EUR.
- Solaria Energia : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 10 à 13 EUR.
- Sopra Steria Group : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 246 à 200 EUR.
- Spie : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 49 à 48,50 EUR.
- Technip Energies : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 36 à 35 EUR.
- Temenos Group : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 73 à 85 CHF. Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 85 à 90 CHF.
- UBS Group : Bank Vontobel maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 32,50 à 33,50 CHF.
Avis d'analystes du jour : des recos positives sur Richemont, Nokia et Rheinmetall, des objectifs réduits sur Sopra et Amundi
HSBC passe à l'achat sur Richemont et Morgan Stanley sur A2A, avec des hausses d'objectifs marquées. Rothschild & Co Redburn initie Rheinmetall à l'achat et vise 2300 EUR et abaisse son objectif sur Rémy Cointreau à 37 EUR. Landesbank B-W dégrade Puma à vendre et passe acheteur de Kion.
Publié le 03/11/2025 à 08:26