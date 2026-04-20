Avis d'analystes du jour : des relèvements d'objectifs sur STMicro, Arkema et ASML

Les analystes ajustent la mire en baisse sur Alstom après la purge de la semaine dernière. En revanche, relèvements côté Arkema, UBS, ASML ou STMicroelectronics.

Aéroports de Paris : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 129 à 126 EUR.

Alstom : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 34,50 EUR à 33,30 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 34,30 à 28 EUR.

Anheuser-Busch Inbev : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 83 à 87 EUR.

Arkema : Bernstein passe de sousperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 54 à 64 EUR.

ASML : CTBC Securities Investment Service passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours relevé de 1620 à 1780 USD. Haitong International reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 1375 à 1657 USD.

Aurubis : Landesbank Baden-Wuerttemberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 178 à 197 EUR.

BBVA : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 22,30 EUR à 20,50 EUR.

BE Semiconductor Industries : Nomura passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 124 à 340 EUR.

Edenred : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 17,70 à 18,20 EUR.

Eurofins Scientific : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 73,40 à 77,80 EUR.

Hensoldt : Landesbank Baden-Wuerttemberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 80 à 95 EUR.

Infineon Technologies : Aletheia Capital maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 50 EUR à 60 EUR.

Lumibird : Stifel démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 30 EUR.

M6 Métropole Télévision : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 14 à 13 EUR.

Neste : Inderes passe d'alléger à accumuler et relève l'objectif de cours de 22 à 26,50 EUR.

Northumbrian Water : Keefe Bruyette & Woods passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 690 à 650 GBX.

Orange : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 18 à 20 EUR.

OVH Groupe : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 5 à 5,50 EUR.

Pihlajalinna : Inderes abaisse d'acheter à accumuler et réduit l'objectif de cours de 17 EUR à 14,50 EUR.

Pluxee : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 11 EUR à 11,20 EUR.

Publicis Groupe : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 94,70 EUR à 95,20 EUR.

SBM Offshore : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 38 à 46 EUR.

STMicroelectronics : Aletheia Capital reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 24,70 à 34,80 EUR.

UBS Group : Barclays passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 33 à 34 CHF.