  • Aéroports de Paris : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 129 à 126 EUR.
  • Alstom : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 34,50 EUR à 33,30 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 34,30 à 28 EUR.
  • Anheuser-Busch Inbev : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 83 à 87 EUR.
  • Arkema : Bernstein passe de sousperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 54 à 64 EUR.
  • ASML : CTBC Securities Investment Service passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours relevé de 1620 à 1780 USD. Haitong International reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 1375 à 1657 USD.
  • Aurubis : Landesbank Baden-Wuerttemberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 178 à 197 EUR.
  • BBVA : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 22,30 EUR à 20,50 EUR.
  • BE Semiconductor Industries : Nomura passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 124 à 340 EUR.
  • Edenred : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 17,70 à 18,20 EUR.
  • Eurofins Scientific : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 73,40 à 77,80 EUR.
  • Hensoldt : Landesbank Baden-Wuerttemberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 80 à 95 EUR.
  • Infineon Technologies : Aletheia Capital maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 50 EUR à 60 EUR.
  • Lumibird : Stifel démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 30 EUR.
  • M6 Métropole Télévision : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 14 à 13 EUR.
  • Neste : Inderes passe d'alléger à accumuler et relève l'objectif de cours de 22 à 26,50 EUR.
  • Northumbrian Water : Keefe Bruyette & Woods passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 690 à 650 GBX.
  • Orange : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 18 à 20 EUR.
  • OVH Groupe : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 5 à 5,50 EUR.
  • Pihlajalinna : Inderes abaisse d'acheter à accumuler et réduit l'objectif de cours de 17 EUR à 14,50 EUR.
  • Pluxee : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 11 EUR à 11,20 EUR.
  • Publicis Groupe : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 94,70 EUR à 95,20 EUR.
  • SBM Offshore : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 38 à 46 EUR.
  • STMicroelectronics : Aletheia Capital reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 24,70 à 34,80 EUR.
  • UBS Group : Barclays passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 33 à 34 CHF.