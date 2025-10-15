Mets de l'huile !

Pendant que les Etats-Unis menacent la Chine de ne plus acheter d'huile de cuisson, les résultats d'entreprises commencent à affluer des deux côtés de l'Atlantique. Les investisseurs pensent toujours que Donald Trump et Xi Jinping vont finir par s'entendre, mais ils craignent que le chemin soit plus tortueux que prévu. Heureusement, Jerome Powell a décidé de câliner à nouveau les financiers, ce qui a probablement sauvé la séance boursière de lundi.