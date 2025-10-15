- Air France-KLM : Morgan Stanley démarre le suivi à pondération en ligne.
- Alma Media : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 13,90 à 15,50 EUR.
- Aumovio : Jefferies démarre le suivi à sous-performance avec un objectif de cours de 30,60 EUR.
- BMW : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 92 à 85 EUR.
- Bossard Holding : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 207 à 193 CHF.
- Carlsberg : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 985 DKK.
- Ekinops : Stifel reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 5 à 4 EUR.
- Ericsson : AlphaValue/Baader Europe passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours relevé de 100 à 110 SEK.
- EssilorLuxottica : Baptista Research passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 225,20 EUR à 297 EUR.
- Geberit : BNP Paribas Exane reste à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 480 à 454 CHF.
- Gerresheimer : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 64 à 23 EUR.
- Givaudan : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 4400 à 4500 CHF.
- Holcim : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 62 à 66,50 CHF.
- Kering : Baptista Research passe d'acheter à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 239,10 EUR à 257,40 EUR.
- Legrand : Baptista Research passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 106,90 EUR à 156,70 EUR.
- LVMH : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 600 à 700 EUR. JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 525 à 545 EUR. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 470 à 530 EUR. Telsey Advisory Group reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 575 à 585 EUR.
- Mercedes-Benz Group : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 55 à 60 EUR.
- NIBE Industrier : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 51 SEK à 48 SEK.
- Orège : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 0,35 EUR à 0,30 EUR.
- Pandora : DNB Carnegie reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 1570 à 1270 DKK.
- Publicis Groupe : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler et réduit l'objectif de cours de 96,30 à 95,40 EUR. Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 94 à 95 EUR.
- Saint-Gobain : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 132 à 129 EUR.
- Sika : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 240 à 200 CHF.
- Technip Energies : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 47 à 50 EUR.
- Vallourec : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 21 à 20,80 EUR.
- Vossloh : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 102 à 94 EUR.
- Wallenius Wilhelmsen : Arctic Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 112 NOK à 80 NOK.
- Ypsomed Holding : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 450 à 420 CHF.
Avis d'analystes du jour : du LVMH en veux-tu, en voilà et quelques nouvelles de Technip Ennergies, Vallourec et Sika
Changements notables sur BMW, Kering et Wallenius Wilhelmsen, toutes trois dégradées. LVMH bénéficie de quatre relèvements d'objectifs, jusqu'à 700 EUR. EssilorLuxottica, Legrand et Ericsson voient leur recommandation relevée.
Publié le 15/10/2025 à 08:22