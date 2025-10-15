  • Air France-KLM : Morgan Stanley démarre le suivi à pondération en ligne.
  • Alma Media : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 13,90 à 15,50 EUR.
  • Aumovio : Jefferies démarre le suivi à sous-performance avec un objectif de cours de 30,60 EUR.
  • BMW : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 92 à 85 EUR.
  • Bossard Holding : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 207 à 193 CHF.
  • Carlsberg : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 985 DKK.
  • Ekinops : Stifel reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 5 à 4 EUR.
  • Ericsson : AlphaValue/Baader Europe passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours relevé de 100 à 110 SEK.
  • EssilorLuxottica : Baptista Research passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 225,20 EUR à 297 EUR.
  • Geberit : BNP Paribas Exane reste à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 480 à 454 CHF.
  • Gerresheimer : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 64 à 23 EUR.
  • Givaudan : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 4400 à 4500 CHF.
  • Holcim : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 62 à 66,50 CHF.
  • Kering : Baptista Research passe d'acheter à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 239,10 EUR à 257,40 EUR.
  • Legrand : Baptista Research passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 106,90 EUR à 156,70 EUR.
  • LVMH : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 600 à 700 EUR. JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 525 à 545 EUR. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 470 à 530 EUR. Telsey Advisory Group reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 575 à 585 EUR.
  • Mercedes-Benz Group : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 55 à 60 EUR.
  • NIBE Industrier : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 51 SEK à 48 SEK.
  • Orège : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 0,35 EUR à 0,30 EUR.
  • Pandora : DNB Carnegie reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 1570 à 1270 DKK.
  • Publicis Groupe : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler et réduit l'objectif de cours de 96,30 à 95,40 EUR. Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 94 à 95 EUR.
  • Saint-Gobain : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 132 à 129 EUR.
  • Sika : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 240 à 200 CHF.
  • Technip Energies : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 47 à 50 EUR.
  • Vallourec : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 21 à 20,80 EUR.
  • Vossloh : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 102 à 94 EUR.
  • Wallenius Wilhelmsen : Arctic Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 112 NOK à 80 NOK.
  • Ypsomed Holding : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 450 à 420 CHF.