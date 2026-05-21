Avis d'analystes du jour : du mouvement sur Eiffage, Stellantis, Alfen et Ferretti

La publication de résultats d'Euronext est saluée par les analystes. Parmi les gros mouvements du jour, Goldman Sachs renonce à son avis positif sur Eiffage et Morgan Stanley passe acheteur sur Naturgy.

Alfen : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 9 à 18 EUR.

Arcelormittal : Zacks maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 65 à 62 USD.

Babcock International : Investec passe de conserver à acheter et réduit l'objectif de cours de 1500 GBX à 1315 GBX.

Barry Callebaut : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 1600 à 1350 CHF.

BE Semiconductor Industries : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 168 à 200 EUR.

Compagnie Financière Richemont : CLSA maintient sa recommandation accumuler et réduit l'objectif de cours de 191 à 185 CHF.

Eiffage : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre en visant 148 EUR.

Elior Group : Barclays maintient sa recommandation souspondérer et réduit l'objectif de cours de 2,60 EUR à 2,40 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 2,90 EUR à 2,50 EUR.

Eurazeo : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 72 EUR à 70 EUR.

Euronext : BNP Paribas reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 119 à 125 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 143 à 153 EUR. UBS reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 168 à 175 EUR.

Evonik Industries : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 17 à 18 EUR.

Ferretti : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 4,75 à 3,40 EUR.

FLSmidth : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 490 DKK à 600 DKK.

Flughafen Zürich : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 257 à 265 CHF.

Hermès International : Avior Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 2223,73 EUR à 2152,18 EUR.

Kering : Avior Capital Markets maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 266,35 à 253,29 EUR.

Lindt : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 108 500 CHF à 101 000 CHF.

LVMH : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 560 à 550 EUR.

Naturgy Energy Group : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 27 à 32 EUR.

Rheinmetall : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 2200 à 1600 EUR.

RWE : BNP Paribas passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 60,80 EUR à 59,70 EUR.

Savencia : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 62 à 79 EUR.

Sonova Holding : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 215 à 230 CHF.

Stellantis : Baptista Research passe de surperformance à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 11,20 USD à 7,90 USD.

Swiss Re : UBS passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 131 CHF à 112 CHF.

UCB : AlphaValue/Baader Europe reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 226 à 256 EUR.

Ypsomed Holding : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 343 à 386 CHF.