Avis d'analystes du jour : du nouveau sur Abivax, ASML, Nokia et Richemont

Les objectifs de cours relevés dominent la séance, avec un net penchant pour les semi-conducteurs et la santé (ASML, ASM International, Tecan). Quelques exceptions à la baisse, de Vallourec à SES, et deux dégradations de recommandation, Nokia et Richemont.

Abivax : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 108 à 158 USD.

Arcelormittal : Zacks reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 73 à 63 USD.

Arkema : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 63 EUR à 64 EUR.

ASM International : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1000 EUR à 1150 EUR.

ASML Holding : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1900 EUR à 2100 EUR.

Bayer : AlphaValue/Baader Europe passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 47,80 à 52,70 EUR.

BKW : UBS reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 160 à 145 CHF.

Bénéteau : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 7,35 EUR à 7,10 EUR.

Compagnie Financière Richemont : Grupo Santander passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 195 CHF à 200 CHF.

Logitech International : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 84 à 87 CHF.

Lumo Kodit : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 9 à 9,10 EUR.

Nexans : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 140 EUR à 160 EUR. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 162 à 155 EUR.

Nokia : Landesbank Baden-Wuerttemberg passe de conserver à vendre avec un objectif de cours relevé de 8,75 EUR à 9,75 EUR.

Pernod Ricard : BNP Paribas reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 61 à 62,50 EUR.

Safran : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 330 à 370 EUR.

Sandoz Group : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 75 à 81 CHF.

SES S.A : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 8,80 à 7,75 EUR.

Sika : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 185 à 210 CHF.

Solocal : Portzamparc démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 9,90 EUR.

Straumann Holding : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 97 à 101 CHF.

Tecan Group : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 162 à 208 CHF.

Vallourec : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 24 à 22,30 EUR.

Wärtsilä : JP Morgan passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 25 à 30,60 EUR.