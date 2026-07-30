- Airbus : RBC Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 225 à 250 EUR. Vertical Research Partners maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 223 à 243 EUR.
- ASM International : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 1 025 à 1 100 EUR.
- AstraZeneca : Baptista Research passe de conserver à surperformance avec un objectif de cours relevé de 104 USD à 211,90 USD.
- Belimo Holding : UBS passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 575 CHF à 827 CHF.
- Bureau Veritas : Citi maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 26,95 à 31,44 EUR.
- Centrica : HSBC passe de conserver à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 205 GBX à 200 GBX.
- Danone : Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 75 à 76 EUR. Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 80 à 83 EUR.
- Elis : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 29 à 29,40 EUR.
- FDJ United : Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 27,50 à 26,60 EUR.
- Galderma Group : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 160 CHF à 210 CHF.
- GTT : Goldman Sachs maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 192 à 200 EUR. Morgan Stanley initie une recommandation souspondérer avec un objectif de cours relevé de 177 à 183 EUR.
- Hermès International : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 2 315 à 2 340 EUR. Grupo Santander maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 2 300 à 2 000 EUR.
- Ipsos : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 73 à 63 EUR.
- Legrand : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'alléger avec un objectif de cours réduit de 144 à 143 EUR.
- LVMH : CICC maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 550 à 450 EUR.
- Mercedes-Benz Group : CICC maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 65 à 60 EUR.
- Pirelli : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours de 7,20 EUR.
- Rio Tinto : Goldman Sachs passe de surperformance à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 8 100 GBX à 8 200 GBX.
- Sopra Steria Group : BNP Paribas maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours relevé de 132 à 200 EUR.
- UBS Group : Morgan Stanley maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours relevé de 39 à 40 CHF.
- Verallia : Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 20 à 19 EUR.
Avis d'analystes du jour : du nouveau sur Airbus, Galderma et Sopra Steria
Les principales recommandations d'analystes du jour font ressortir un net biais haussier sur les valeurs européennes, avec des relèvements d'objectifs de cours marqués sur Airbus (RBC à 250 EUR), ASM International (Deutsche Bank à 1 100 EUR) et Sopra Steria (BNP Paribas à 200 EUR). Plusieurs rehaussements de recommandation sur AstraZeneca, Galderma et Rio Tinto.