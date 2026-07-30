  • Airbus : RBC Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 225 à 250 EUR. Vertical Research Partners maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 223 à 243 EUR.
  • ASM International : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 1 025 à 1 100 EUR.
  • AstraZeneca : Baptista Research passe de conserver à surperformance avec un objectif de cours relevé de 104 USD à 211,90 USD.
  • Belimo Holding : UBS passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 575 CHF à 827 CHF.
  • Bureau Veritas : Citi maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 26,95 à 31,44 EUR.
  • Centrica : HSBC passe de conserver à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 205 GBX à 200 GBX.
  • Danone : Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 75 à 76 EUR. Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 80 à 83 EUR.
  • Elis : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 29 à 29,40 EUR.
  • FDJ United : Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 27,50 à 26,60 EUR.
  • Galderma Group : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 160 CHF à 210 CHF.
  • GTT : Goldman Sachs maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 192 à 200 EUR. Morgan Stanley initie une recommandation souspondérer avec un objectif de cours relevé de 177 à 183 EUR.
  • Hermès International : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 2 315 à 2 340 EUR. Grupo Santander maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 2 300 à 2 000 EUR.
  • Ipsos : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 73 à 63 EUR.
  • Legrand : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'alléger avec un objectif de cours réduit de 144 à 143 EUR.
  • LVMH : CICC maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 550 à 450 EUR.
  • Mercedes-Benz Group : CICC maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 65 à 60 EUR.
  • Pirelli : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours de 7,20 EUR.
  • Rio Tinto : Goldman Sachs passe de surperformance à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 8 100 GBX à 8 200 GBX.
  • Sopra Steria Group : BNP Paribas maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours relevé de 132 à 200 EUR.
  • UBS Group : Morgan Stanley maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours relevé de 39 à 40 CHF.
  • Verallia : Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 20 à 19 EUR.