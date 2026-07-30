Avis d'analystes du jour : du nouveau sur Airbus, Galderma et Sopra Steria

Les principales recommandations d'analystes du jour font ressortir un net biais haussier sur les valeurs européennes, avec des relèvements d'objectifs de cours marqués sur Airbus (RBC à 250 EUR), ASM International (Deutsche Bank à 1 100 EUR) et Sopra Steria (BNP Paribas à 200 EUR). Plusieurs rehaussements de recommandation sur AstraZeneca, Galderma et Rio Tinto.