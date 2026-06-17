  • Ahold Delhaize : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 47 à 43 EUR.
  • Aixtron : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 54,50 à 70 EUR.
  • Antin Infrastructure Partners : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 12 à 11,50 EUR.
  • ASM International : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 905 à 1040 EUR.
  • ASML : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1570 à 1900 EUR.
  • Atrium Ljungberg : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 32 SEK à 34 SEK.
  • Biomérieux : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 81 à 78 EUR.
  • BMW : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 100 à 82 EUR. Oxcap Analytics maintient sa recommandation souspondérer et réduit l'objectif de cours de 87 EUR à 66 EUR.
  • Diasorin : Deutsche Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 62 à 58 EUR.
  • Euronext : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 170 à 180 EUR.
  • Hennes & Mauritz : ABG Sundal Collier passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 195 SEK à 180 SEK.
  • Mycronic : SB1 Markets démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 310 SEK.
  • Nordex : Rothschild & Co Redburn démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 56 EUR.
  • NP3 : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 299 SEK à 293 SEK.
  • Nyfosa : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 75 SEK.
  • Orange : Barclays reprend le suivi à pondération en ligne en visant 17 EUR.
  • Vallourec : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 29 à 28 EUR.