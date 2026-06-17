Avis d'analystes du jour : du nouveau sur Orange, ASML et BMW

Le secteur des semi-conducteurs polarise les analystes : Rothschild & Co Redburn relève son objectif sur ASML de 1570 à 1900 EUR, tandis que JP Morgan propulse Aixtron de 54,50 à 70 EUR. A l'inverse, l'automobile allemande encaisse les coups, avec un BMW sabré jusqu'à 66 EUR chez Oxcap. Deutsche Bank dégrade Diasorin à vendre.

Ahold Delhaize : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 47 à 43 EUR.

Aixtron : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 54,50 à 70 EUR.

Antin Infrastructure Partners : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 12 à 11,50 EUR.

ASM International : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 905 à 1040 EUR.

ASML : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1570 à 1900 EUR.

Atrium Ljungberg : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 32 SEK à 34 SEK.

Biomérieux : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 81 à 78 EUR.

BMW : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 100 à 82 EUR. Oxcap Analytics maintient sa recommandation souspondérer et réduit l'objectif de cours de 87 EUR à 66 EUR.

Diasorin : Deutsche Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 62 à 58 EUR.

Euronext : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 170 à 180 EUR.

Hennes & Mauritz : ABG Sundal Collier passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 195 SEK à 180 SEK.

Mycronic : SB1 Markets démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 310 SEK.

Nordex : Rothschild & Co Redburn démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 56 EUR.

NP3 : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 299 SEK à 293 SEK.

Nyfosa : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 75 SEK.

Orange : Barclays reprend le suivi à pondération en ligne en visant 17 EUR.

Vallourec : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 29 à 28 EUR.