- Air France-KLM : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 9,40 à 11,50 EUR.
- Aperam : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 45 EUR à 55 EUR.
- BNP Paribas : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 96 à 98 EUR.
- Carmila : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 18,50 à 20 EUR.
- Compagnie Financière Richemont : UBS reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 182 à 186 CHF.
- Delivery Hero : Stifel reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 20 à 40 EUR.
- Elior Group : Citi passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 3,60 EUR à 2,40 EUR.
- Engie : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 28,50 à 28,70 EUR.
- Euronext : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 150 EUR à 157 EUR.
- Grand City Properties : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 14 à 9,90 EUR.
- Iberdrola : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 16,90 à 22,60 EUR.
- L'Oréal : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 410 à 415 EUR.
- Lufthansa : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 7,30 EUR à 6,20 EUR.
- Outokumpu : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 6 à 7,60 EUR.
- Rheinmetall : Intesa Sanpaolo maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 1900 à 1450 EUR.
- Scor : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché et relève l'objectif de cours de 30,60 à 31,50 EUR.
- Société Générale : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 78 EUR à 79 EUR.
- Stellantis : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 10 à 9,50 EUR.
- STMicroelectronics : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 58 à 70 EUR.
- Swiss Re : Barclays maintient sa recommandation souspondérer et réduit l'objectif de cours de 114 à 113 CHF.
- Tecan Group : UBS reste neutre avec un objectif de cours réduit de 164 à 162 CHF.
- The British Land Company : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 450 à 465 GBX.
- Ubisoft Entertainment : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 4,30 à 5,45 EUR.
- Wacker Chemie : UBS reprend le suivi à neutre avec un objectif de cours relevé de 84 à 104 EUR.
- Ypsomed Holding : Jefferies démarre le suivi à sousperformance avec un objectif de cours de 280 CHF.
Avis d'analystes du jour : du nouveau sur Ypsomed, Air France-KLM et STMicro
Ypsomed et Wacker Chemie font l'objet de nouveaux suivis. Les objectifs montent sur STM, Aperam, BNP et Scor. Ils reculent sur Stellantis, Lufthansa et Elior.
Publié le 26/05/2026 à 08:27