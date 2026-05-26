  • Air France-KLM : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 9,40 à 11,50 EUR.
  • Aperam : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 45 EUR à 55 EUR.
  • BNP Paribas : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 96 à 98 EUR.
  • Carmila : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 18,50 à 20 EUR.
  • Compagnie Financière Richemont : UBS reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 182 à 186 CHF.
  • Delivery Hero : Stifel reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 20 à 40 EUR.
  • Elior Group : Citi passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 3,60 EUR à 2,40 EUR.
  • Engie : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 28,50 à 28,70 EUR.
  • Euronext : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 150 EUR à 157 EUR.
  • Grand City Properties : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 14 à 9,90 EUR.
  • Iberdrola : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 16,90 à 22,60 EUR.
  • L'Oréal : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 410 à 415 EUR.
  • Lufthansa : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 7,30 EUR à 6,20 EUR.
  • Outokumpu : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 6 à 7,60 EUR.
  • Rheinmetall : Intesa Sanpaolo maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 1900 à 1450 EUR.
  • Scor : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché et relève l'objectif de cours de 30,60 à 31,50 EUR.
  • Société Générale : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 78 EUR à 79 EUR.
  • Stellantis : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 10 à 9,50 EUR.
  • STMicroelectronics : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 58 à 70 EUR.
  • Swiss Re : Barclays maintient sa recommandation souspondérer et réduit l'objectif de cours de 114 à 113 CHF.
  • Tecan Group : UBS reste neutre avec un objectif de cours réduit de 164 à 162 CHF.
  • The British Land Company : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 450 à 465 GBX.
  • Ubisoft Entertainment : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 4,30 à 5,45 EUR.
  • Wacker Chemie : UBS reprend le suivi à neutre avec un objectif de cours relevé de 84 à 104 EUR.
  • Ypsomed Holding : Jefferies démarre le suivi à sousperformance avec un objectif de cours de 280 CHF.