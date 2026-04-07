Avis d'analystes du jour : du positif pour JCDecaux, Galderma, Exosens et Aurubis

Plusieurs relèvements marqués d'objectifs sur Aurubis, DSV, JCDecaux, Evolution ou Yara. A l'inverse, abaissements d'objectifs sur Amundi, Danone, Geberit ou Forvia. Côté opinions, flux globalement positif avec plusieurs passages à l'achat, mais quelques signaux plus prudents dans les infrastructures et les télécoms.

Accor: UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 63,30 EUR à 63 EUR.

Amundi: Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 84,50 EUR à 79,50 EUR. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 86,60 à 83 EUR.

Athens International Airport: HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 12,80 EUR à 11,70 EUR.

Aéroports De Paris: Insight Investment Research maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 209 EUR à 197 EUR.

Aurubis : MP Capital Markets passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 141 à 176 EUR.

BT Group: AlphaValue/Baader Europe dégrade à vendre d'alléger et réduit l'objectif de cours de 186 GBX à 185 GBX.

Danone: Deutsche Bank maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 66 EUR à 65 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 86 EUR à 82 EUR.

DSV: Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 1782 DKK à 1812 DKK.

Elia Group: Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 105 à 120 EUR.

Eurazeo: AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 73,70 à 76,10 EUR.

Evolution: Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 600 SEK à 700 SEK.

Exosens : Stifel maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 60 EUR à 75 EUR.

Forvia : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 15 à 13 EUR.

Galderma Group: William O'Neil initie la couverture avec une recommandation d'achat.

Geberit: Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 657 à 619 CHF.

Getlink: Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 20 EUR à 21,50 EUR.

Henkel: AlphaValue/Baader Europe passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours réduit de 81,30 EUR à 81,10 EUR.

JCDecaux: TD Cowen passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 18 à 27 EUR.

Kuehne + Nagel: AlphaValue/Baader Europe passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours de 197 CHF.

KWS Saat: Dr. Kalliwoda Research démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 95 EUR.

Polypeptide Group: UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 38 à 40 CHF.

SoftwareOne Holding: UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 9,60 à 8,25 CHF.

Thales: AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation alléger et relève l'objectif de cours de 274 à 292 EUR.

TotalEnergies: Wolfe Research reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 97 à 98 USD.

Universal Music Group: Wells Fargo passe de surpondérer à pondération de marché et réduit l'objectif de cours de 28 EUR à 20 EUR.

Yara International : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 465 NOK à 650 NOK.